Los jugadores que Néstor Lorenzo fue a ver en Santa Fe vs. Atlético Nacional en El Campín

Por otra parte, no le es descabellado a Lorenzo el nombre de Mateus Uribe, un volante que conoce y al que le ha dado la cintilla de capitán en anteriores partidos. El canterano de Envigado, hoy el jugador más caro del fútbol colombiano, puede continuar en el proceso de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que en Nacional es líder y será fundamental su presencia en la Copa Libertadores.

El estadígrafo Luis Arturo Henao afirmó que Marino Hinestroza “será convocado” a la Selección Colombia en el próximo marzo. El volante está llegando al máximo de su curva de rendimiento y todo ocurre bajo la mirada de Néstor Lorenzo, quien no descarta su unión al grupo de trabajo en Selección Colombia y acercarlo al proceso.

Las actitudes de Marino Hinestroza en Santa Fe vs. Atlético Nacional lo ponen en el ojo del huracán

Y Néstor Lorenzo lo sabe, el partido Santa Fe vs. Atlético Nacional es digno de ver. Por eso se dio cita en El Campín y analizó algunos jugadores que pueden ser la sorpresa en la próxima convocatoria del mes de marzo, donde la Selección Colombia enfrentará a Brasil de visitante y Paraguay en el Metropolitano de Barranquilla.

Pese a sus palabras sobre el fútbol colombiano en ruedas de prensa anteriores, hay figuras individuales que se ganan las miradas y que le pueden brindar oportunidades, más que todo en el ámbito ofensivo. Por otra parte, no cabe duda que el triplete en menos de dos meses, permite que Néstor Lorenzo no sea indiferente con Atlético Nacional, club que habitualmente aporta futbolistas y canteranos a los procesos de Selección Colombia.

