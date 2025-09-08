Luego de que lo hiciera molestar en las Eliminatorias, esto hizo James Rodríguez con Richard Ríos

La Selección Colombia aseguró la clasificación al Mundial 2026 con una victoria 3-0 contra Bolivia a una fecha del final de las Eliminatorias Conmebol y una de las grandes curiosidades de aquel triunfo fue la molestia que tuvo James Rodríguez con Richard Ríos. ¡Hay noticias al respecto!

El árbitro argentino Darío Herrera pitó el final del primer tiempo y la tradición en el fútbol dicta que los jugadores se reúnen en el centro de la cancha y salen todos juntos rumbo al camerino. Esto no lo hizo Ríos y James se molestó en 3, 2, 1…

“No, absolutamente nada, solamente que nos íbamos a reunir y se fue. Lo llamamos y no escuchaba, pero no fue absolutamente nada. Ahí hay un buen ambiente y solamente se disfruta de lo que pasa”, afirmó Jefferson Lerma sobre la molestia de James Rodríguez con Richard Ríos.

Al ver los gestos de molestia de James diciendo sobre Ríos que “¿por qué se va así? La put… que lo parió”, los hinchas de la selección colombiana estaban a la expectativa de lo que pasara entre estos dos jugadores y ya llegó un gesto de humildad por parte del ’10’.

Esto hizo James Rodríguez después de que Richard Ríos lo hiciera molestar

James y Ríos en la victoria de Colombia vs. Bolivia. (Foto: Getty Images)

Luego de la molestia que tuvo con Richard Ríos en la victoria de Colombia 3-0 contra Bolivia, James Rodríguez dio una lección de humildad al darle ‘Me gusta‘ a la publicación que hizo su compañero en Instagram con seis fotos sobre el triunfo que le dio a la ‘Tricolor’ la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El ‘Me Gusta’ de James al post de Ríos. (Foto: Instagram / @richardrios.m)

¿Quién tiene un salario más alto en su equipo, Richard Ríos o James Rodríguez?

A pesar de que Ríos juega en Europa con Benfica y gana €3 millones de euros al año, no gana más que el salario que percibe James en León, de México. Según el portal ‘365 Scores’, el capitán de la Selección Colombia tiene un sueldo anual de unos €4.2 millones de euros, aproximadamente.

