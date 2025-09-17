Es tendencia:
Luis Díaz habla claro sobre su futuro en Bayern y genera preocupación en toda la Selección Colombia 

Las declaraciones de Luis Díaz sobre su futuro en Bayern Múnich encendieron las alarmas en la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Por Julio Montenegro

Luis Díaz jugará su primer Mundial con Colombia.
Luis Díaz jugará su primer Mundial con Colombia.

Desde que llegó es titular y casi siempre esperan hasta los minutos finales del partido para sacarlo. Luis Díaz completó el sexto partido consecutivo siendo titular en Bayern Múnich y se instaló una narrativa que preocupa a toda la Selección Colombia.

‘Lucho’ Díaz jugó los más de 90 minutos que se disputaron en la victoria de Bayern Múnich por 3-1 contra Chelsea en la primera fecha de la fase de la liga de la Champions League y, por primera vez desde que llegó al equipo alemán, el periodista Ezequiel Daray, de ESPN, afirmó que “hoy (17 de septiembre) es la primera vez que lo vi cansado.

Para nadie es un secreto que el descanso es parte fundamental para el rendimiento de los jugadores. Por ese motivo, se encendieron las alarmas en la selección colombiana para el Mundial 2026, inicia el 11 de junio, porque se contempló la narrativa que Díaz jugaría todos los partidos de Bayern Múnich. ¿Qué piensa el extremo colombiano al respecto?

Alarma en Colombia: La reacción de Díaz al poco descanso en Bayern

Luis Díaz regresó a Bayern tras clasificar al Mundial con Colombia

Luis Díaz regresó a Bayern tras clasificar al Mundial con Colombia

Ezequiel Daray le preguntó a Luis Díaz si habló con el entrenador Vicent Kompany sobre la posibilidad de jugar los partidos o que haya rotación y la reacción de ‘Lucho’ fue decir que “simplemente creo que es decisión del entrenador. Siempre estaré disponible, tratare de recuperarme lo más que pueda para estar ahí disposición de lo que decida el cuerpo técnico. Tratare de siempre ayudar a mi equipo y estamos mentalizados en eso. Como te dije hace un momento, el que le toqué jugar va a estar preparado, va a estar al 100 y tratar de descansar lo máximo.

El regaño que le hicieron en vivo al comentarista argentino más famoso por Luis Díaz

Los pocos minutos que ha descansado Luis Díaz en Bayern Múnich

Hasta el partido contra Hoffenheim del sábado 20 de septiembre a las 8:30 A.M. por la cuarta fecha de la Bundesliga, Bayern Múnich ha jugado seis partidos oficiales, de los cuales Díaz fue titular en todos con un total de 526 minutos. Eso quiere decir que ‘Lucho’ solo ha descansado unos 14 minutos tras estos primeros seis encuentros.

julio montenegro
Julio Montenegro
