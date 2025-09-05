Luis Díaz le puede quitar un premio a Lionel Messi y se lo dejó claro: “Lo que sé hacer”

Una de las grandes figuras del camino que llevó a la Selección Colombia a clasificar al Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026 fue Luis Díaz, y para cerrar con broche de oro las Eliminatorias Conmebol, el extremo le puede quitar un premio al mismismo Lionel Messi.

¡Ya se lo dejó bien claro! Cuando el rendimiento de‘Lucho’ Díaz en la selección colombiana empezaba a ser cuestionado, llegaron dos goles, mentiras, dos golazos para ganarle a Brasil 2-1 el 17 de noviembre de 2023 y empezar a encaminarse para quitarle un premio a Messi.

Díaz tuvo un buen partido partido en la victoria 3-0 contra Bolivia que aseguró la clasificación de Colombia a la próxima Copa del Mundo, dio una asistencia, le dieron 8 puntos de calificación según el portal ‘SofaScore’ y necesita dos goles para quitarle a Leo Messi el premio del botín de oro por ser el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. ¿Va por ellos?

Publicidad

Publicidad

Esto dijo Luis Díaz del premio que le puede quitar a Messi en las Eliminatorias

Díaz y Messi pelean por ser el goleador de las Eliminatorias. (Foto: Getty Images)

“Para responderte la pregunta del tema de goleador, lo más importante creo que para mí hoy (4 de septiembre) era la clasificación. Entonces, que más que pedirle a Dios y agradecido por eso. Siempre trato de dar el máximo cada vez que me pongo esta la camiseta, aportando con lo que sé hacer que es hacer goles y asistencias. Si no sale ninguna de las dos tratar de correr y meter por el equipo porque para eso venimos a la selección, para darle lo máximo, para ayudar al equipo y bueno clasificamos que eso es lo importante. De ahí en adelante, lo que Dios nos traiga va a ser recibido, ya logramos el objetivo que era lo queríamos, lo trabajamos de una muy buena manera y ahora tratar de disfrutarlo que estos bonitos momentos no se ve todos los días”, afirmó Luis Díaz en conferencia de prensa.

ver también Las palabras de Richard Ríos tras la molestia de James Rodríguez que sorprendieron a toda Colombia

El último partido que tiene Díaz con la Selección Colombia para superar a Messi y ser el goleador de las Eliminatorias

Publicidad

Publicidad

Con la ventaja que el mismo Lionel Messi confirmó que no viajará a Ecuador para jugar el último partido de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, Luis Díaz tiene en el encuentro Venezuela vs. Colombia del próximo martes 9 de septiembre a las 6:30 P.M. la última oportunidad de marcar dos goles y quitarle el premio al ’10’ argentino de ser el goleador de las Eliminatorias.