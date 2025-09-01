Es tendencia:
Luis Díaz se enteró que va a estar con Dayro Moreno en la Selección Colombia y así reaccionó

Luis Díaz recibió la noticia de que compartirá convocatoria con Dayro Moreno en la Selección Colombia y su reacción no tardó en hacerse viral.

Por Julio Montenegro

Luis Díaz y Dayro Moreno nunca han jugado juntos en la Selección Colombia.
No hay ninguna duda, el gran palo de la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 fue el llamado de Dayro Moreno. Luis Díaz se dio cuenta de esto y no dudó en reaccionar con una contundente publicación.

La última victoria de Colombia en las Eliminatorias fue el 15 de octubre de 2024 por 4-0 contra Chile. De ahí en más, van tres derrotas y tres empates con el gran asterisco que en el último partido que marcó un delantero que no fue ‘Lucho’ Díaz fue en el 2-2 contra Paraguay del 25 marco de 2025. Jhon Durán fue quien anotó.

Con este contexto sobre la mesa, los aficionados de la selección colombiana estaban muy atentos a los delanteros que iba a convocar el entrenador Néstor Lorenzo para los últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Ellos fueron: Luis Díaz, Jhon Córdoba, Luis Suárez, Marino Hinestroza, Jaminton Campaz y y Dayro Moreno.

La reacción de Luis Díaz al saber que estará con Dayro Moreno en la Selección Colombia

Luis Díaz y Dayro Moreno jugarán por primera vez en la Selección Colombia. (Foto: Getty Images y X / @FCFSeleccionCol)

Luego de reportarse con un gol en la victoria de Bayern Múnich 2-3 contra F. C. Augsburgo, Díaz se enteró que estará junto a Dayro, Córdoba, Suárez, Hinestroza y Campaz, en la Selección Colombia como los delanteros para los partidos contra Bolivia y Venezuela y no dudó en reaccionar presumiendo esta noticia con tres emojis: un avión, la bandera de Colombia y unas manos levantadas celebrando.

Historia de Luis Díaz sobre los delanteros convocados

Antes de jugar con Colombia, el arquero de Bayern le puso presión a Luis Díaz:  “Fallamos muchas”

¿Dayro Moreno y Luis Díaz han jugado juntos en la Selección Colombia?

Hasta el partido contra Bolivia del jueves 4 de septiembre a las 6:30 P.M. en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, Dayro Moreno y Luis Díaz no han jugado juntos en la Selección Colombia. El último partido de Moreno con la ‘Tricolor’ había sido el 6 de septiembre de 2016 en la derrota 2-1 contra Brasil y el debut de ‘Lucho’ fue el 11 de septiembre de 2018 en el empate 0-0 contra Argentina en partido amistoso.

¿Cuántos partidos lleva sin ganar la Selección Colombia en las Eliminatorias?

YA VOTARON 0 PERSONAS

