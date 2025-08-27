Luis Díaz es sin duda el mejor jugador en la actualidad de Colombia, el más importante en la Selección Colombia y la gran figura en el fútbol de Europa. El extremo del Bayern Múnich habló con FCF Media sobre la hinchada de la ‘tricolor’ previo a los partidos ante Bolivia y Venezuela que darán la clasificación al Mundial.

‘Lucho’ es sin duda uno de los jugadores más queridos del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. En Barranquilla se siente como en casa y así lo ha demostrado en diferentes partidos con la Selección Colombia, en especial por las Eliminatorias.

Luis Díaz y el llamativo mensaje a los hinchas de la Selección Colombia previo al Mundial

“Sin ellos no somos nada (…) cuando el estadio vibra con buena energía se siente el calor y la convicción de que pueden pasar cosas buenas”, aseguró el extremo, refiriéndose a la hinchada que en muchas ocasiones ha recibido cientos de críticas.

Ya sobre el próximo partido dijo: “estoy que me juego, es un partido muy importante (…) sabemos lo que nos estamos jugando. Es un encuentro crucial, porque sería el primer Mundial para muchos, en especial para mí”.

Sobre los hinchas colombianos en las diferentes partes del mundo, indicó: “donde voy, hay una bandera colombiana. En Liverpool lo viví y ahora en el Bayern también. Siempre están apoyando. Ver una bandera me llena de felicidad y contar con ese respaldo es muy bonito para cualquier colombiano, porque te motiva”.

Sobre la clasificación de Colombia en el Mundial dijo: “la hinchada también se merece la clasificación, porque no ha sido fácil. Ellos cumplen un rol fundamental y somos conscientes de que no somos nada sin su apoyo”.

