En una noche para el recuerdo, el delantero Luis Javier Suárez se inmortalizó en la historia del fútbol colombiano al convertirse en el primer jugador en anotar cuatro goles en un mismo partido con la Selección Colombia.

Su hazaña se produjo durante el encuentro contra la selección de Venezuela, en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

ver también El intimidante mensaje de Diosdado Cabello a la Selección Colombia previo al partido contra Venezuela

El atacante, que actualmente milita en el Sporting de Lisboa, respondió de forma contundente a la confianza del director técnico Néstor Lorenzo, quien le dio la oportunidad de ser titular.

Publicidad

Publicidad

Con su actuación, Suárez no solo lideró la ofensiva del equipo, sino que también demostró su capacidad goleadora en el momento más crucial, revirtiendo un partido que en varios momentos se tornó cuesta arriba para la Tricolor.

Luis Suarez, goleador de Colombia ante Venezuela en el último partido de Eliminatorias. (Foto: Edilzon Gamez/Getty Images)

Con ‘póker’, Luis Suárez hace historia

Los cuatro tantos de Suárez sellaron una actuación sobresaliente y marcaron un hito que, hasta ahora, ningún otro jugador de la Selección Colombia había logrado en un encuentro oficial.

Publicidad

Publicidad

Su memorable jornada en el Estadio de Maturín reafirma su importancia como una pieza clave para el futuro del combinado nacional en su camino hacia la cita mundialista.

Es de recordar que el encuentro ante Venezuela fue el sexto de Suárez con la camiseta de la selección nacional, y el segundo en la era de Néstor Lorenzo, que apenas lo convocó en las dos últimas fechas de esta Eliminatoria.

Su primer gol en este particular encuentro llegó antes de que se acabara el primer tiempo, en el minuto 42. Luego, en la segunda mitad del partido, marcó tres goles en los minutos 50, 59 y 67.

Publicidad