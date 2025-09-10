La goleada de la Selección Colombia ante Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026 le dio la vuelta al mundo. Sin embargo, uno de los detalles que esta de boca en boca es el desempeño de Luis Suárez, el goleador de la noche, que selló un ‘póker’ con los cuatro tantos que anotó durante el encuentro.

El desempeño del delantero fue tan brillante que, incluso, el Bayern Múnich lo incluyó en su balance de la fecha FIFA. Pese a que es el club en el que juega Luis Díaz, el equipo alemán no pudo evitar hablar de Suárez.

En el balance, el Bayern Múnich celebró la presentación de su jugador Luis Díaz. Además, a través de una publicación en redes, en la que usaron la famosa frase del cantante de música urbana Ryan Castro, destacaron la asistencia en uno de los goles.

““𝘘𝘶é 𝘤𝘢𝘭𝘪𝘥𝘰𝘴𝘰, 𝘲𝘶𝘦 ‘𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰’, 𝘲𝘶𝘦 𝘫𝘶𝘨𝘢𝘥𝘰𝘳”… Ayer el día estuvo bien movidito para los nuestros, y partimos con Luchito, quien asistió uno de los 6 goles de Colombia”, escribieron.

¿Luis Suárez en la mira del Bayern Múnich?

Más allá de celebrar la presentación de su jugador, el equipo alemán se refirió al protagonista de la noche: el delantero colombiano Luis Suárez.

El joven fue el autor de cuatro de los seis goles que le marcó la Selección Colombia a Venezuela.