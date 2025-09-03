La Selección Colombia tiene todo listo para su partido de este jueves 4 de septiembre ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El combinado nacional quiere sumar 3 puntos y asegurar el que para muchos jugadores será el último Mundial. Este miércoles se dio un curioso momento durante la rueda de prensa.

Para algunos hinchas del combinado nacional es una situación de mal agüero que daría señales de lo que pasaría en el partido contra la Selección de Bolivia, para otros un hecho fortuito o curioso, mientras que algunos lo ven como el resultado de una problemática que vive a diario la ciudad.

¿Mal agüero? Lo que pasó en la rueda de prensa de Lorenzo y advierte a la Selección Colombia

David Ospina y el entrenador Néstor Lorenzo hablaron en rueda de prensa sobre lo que será el partido contra Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Lo curioso sucedió minutos después de haber dado inicio. Mientras David Ospina respondía una de las preguntas realizadas por la prensa, se fue la luz en la sala.

Uno de los comentarios que se escuchó en la grabación fue: “que no se nos vaya la luz mañana”. Segundos después regresó la energía a la sala de prensa y David Ospina comentó entre risas: “que no se nos apague la emoción”.

El jugador de la Selección Colombia que anunciaría su retiro: “puede ser”

Al portero de la Selección Colombia le preguntaron que si estos dos serían los últimos partidos de Eliminatoria con el combinado nacional, a lo que Ospina respondió con un “puede ser”, dejando prácticamente la decisión tomada con la camiseta de su país.

“Venir a la Selección siempre ha sido motivo de orgullo, trato de disfrutar al máximo, puede ser el último de Eliminatorias, uno nunca sabe”, dijo David Ospina complementando la respuesta.