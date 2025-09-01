Marino Hinestroza es uno de los jugadores más discutidos en la reciente convocatoria con la Selección Colombia. Sin embargo, el volante de Atlético Nacional entregó llamativas declaraciones que entre líneas se sintió como un mensaje para Néstor Lorenzo.

El jugador, que suma una nueva convocatoria con el combinado nacional, aseguró que su meta es ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para el proceso que busca ir al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Marino Hinestroza y su llamativo mensaje a Lorenzo para el Mundial con la Selección Colombia

“Tengo la ilusión de poder clasificar al Mundial y ojalá poder jugarlo. Esperemos en el Mundial llegar a la final y por qué no ganarla”, expresó el futbolista, que quiere ganarse un cupo en la Selección Colombia para la próxima cita orbital.

Hinestroza cree que la Selección Colombia atraviesa un momento de crecimiento y que los resultados obtenidos en las Eliminatorias ilusionan a una nueva camada que sueña con algo importante. Por eso, no duda en pensar en grande y soñar con que Colombia sea protagonista en la próxima Copa del Mundo.

Con estas palabras, el volante de conjunto antioqueño se suma a la lista de jugadores que quieren hacer parte del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Sin embargo, sabe que la competencia es dura y al lado tiene compañeros que tienen la misma ilusión.

¿Cuándo juega Colombia ante Bolivia y Venezuela?

Colombia enfrentará a Bolivia el próximo jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano, y el martes 9 de septiembre visitará a Venezuela. Estos compromisos serán decisivos para confirmar la clasificación de la tricolor rumbo a la Copa del Mundo.