Más de 64.000 personas reaccionaron: El mensaje de la FIFA a todos los rivales de Colombia en el Mundial

Después de perderse la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección Colombia logró clasificar al Mundial 2026 a una fecha del final de las Eliminatorias Conmebol. Era imposible que la FIFA no se pronunciara al respecto y ya llegó un mensaje que hizo reaccionar a más de 64.000 personas.

¡Les habló fuerte y claro a todos los rivales que tendrá en el Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026! Luego de una primera vuelta impecable en la que le ganó a Brasil y Argentina en Barranquilla y terminó segunda en la tabla de posiciones con 16 puntos, Colombia se vino abajo en las Eliminatorias.

James Rodríguez, Luis Díaz y compañía saltaron a la cancha del estadio Metropolitano en búsqueda de cortar una racha de seis partidos sin ganar en las Eliminatorias Sudamericanas. ¿Lo pudieron hacer? ¡Claro que sí! La Selección Colombia venció a Bolivia 3-0 con goles de James, Jhon Córdoba y Juanfer Quintero, para no solo asegurar un cupo directo al Mundial 2026, también hicieron reaccionar a la FIFA.

La advertencia de la FIFA a todos los rivales de Colombia en el Mundial

James marcó el 1-0 de Colombia vs. Bolivia. (Foto: Getty Images)

Luego de ver clasificar a Colombia al séptimo Mundial en su historia (1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 y 2026), la FIFA, por medio de la cuenta oficial en inglés de la Copa del Mundo en Instagram, le envió un mensaje a todos los rivales que tendrá la ‘Tricolor’ en la Copa del Mundo 2026 presumiendo los mejores momentos de los ‘cafeteros’ en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Más de 64.000 personas reaccionaron con un ‘Me Gusta’.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

Con la desventaja que luce casi imposible llegar a ser cabeza de grupo por el ranking FIFA, lo más probable es que la selección colombiana esté en el bombo 2 cuando el viernes 5 de diciembre a las 12:00 P.M. se realice en Washington el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

