Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Mundial

Más de 64.000 personas reaccionaron: El mensaje de la FIFA a todos los rivales de Colombia en el Mundial

¡Revuelo total! Más de 64.000 personas reaccionaron al mensaje de la FIFA para todos los rivales de Colombia en el Mundial 2026.

Por Julio Montenegro

James marcó un gol en la victoria de Colombia vs Bolivia.
© Getty ImagesJames marcó un gol en la victoria de Colombia vs Bolivia.

Después de perderse la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección Colombia logró clasificar al Mundial 2026 a una fecha del final de las Eliminatorias Conmebol. Era imposible que la FIFA no se pronunciara al respecto y ya llegó un mensaje que hizo reaccionar a más de 64.000 personas.

¡Les habló fuerte y claro a todos los rivales que tendrá en el Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026! Luego de una primera vuelta impecable en la que le ganó a Brasil y Argentina en Barranquilla y terminó segunda en la tabla de posiciones con 16 puntos, Colombia se vino abajo en las Eliminatorias.

James Rodríguez, Luis Díaz y compañía saltaron a la cancha del estadio Metropolitano en búsqueda de cortar una racha de seis partidos sin ganar en las Eliminatorias Sudamericanas. ¿Lo pudieron hacer? ¡Claro que sí! La Selección Colombia venció a Bolivia 3-0 con goles de James, Jhon Córdoba y Juanfer Quintero, para no solo asegurar un cupo directo al Mundial 2026, también hicieron reaccionar a la FIFA.

Publicidad

La advertencia de la FIFA a todos los rivales de Colombia en el Mundial

James marcó el 1-0 de Colombia vs. Bolivia. (Foto: Getty Images)

James marcó el 1-0 de Colombia vs. Bolivia. (Foto: Getty Images)

Luego de ver clasificar a Colombia al séptimo Mundial en su historia (1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 y 2026), la FIFA, por medio de la cuenta oficial en inglés de la Copa del Mundo en Instagram, le envió un mensaje a todos los rivales que tendrá la ‘Tricolor’ en la Copa del Mundo 2026 presumiendo los mejores momentos de los ‘cafeteros’ en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Más de 64.000 personas reaccionaron con un ‘Me Gusta’.

Las palabras de Richard Ríos tras la molestia de James Rodríguez que sorprendieron a toda Colombia

ver también

Las palabras de Richard Ríos tras la molestia de James Rodríguez que sorprendieron a toda Colombia

¿Cuándo es el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

Con la desventaja que luce casi imposible llegar a ser cabeza de grupo por el ranking FIFA, lo más probable es que la selección colombiana esté en el bombo 2 cuando el viernes 5 de diciembre a las 12:00 P.M. se realice en Washington el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Publicidad

Encuesta

¿A cuántos Mundiales ha ido Colombia incluyendo el de 2026?

YA VOTARON 0 PERSONAS

julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
El jugador de la Selección Colombia que los hinchas no soportan tras Bolivia
Selección Colombia

El jugador de la Selección Colombia que los hinchas no soportan tras Bolivia

El apodo del Bayern a Luis Díaz tras la clasificación de Colombia al Mundial
Selección Colombia

El apodo del Bayern a Luis Díaz tras la clasificación de Colombia al Mundial

Estos son los Mundiales a los que ha ido la Selección Colombia en su historia
Selección Colombia

Estos son los Mundiales a los que ha ido la Selección Colombia en su historia

La publicación de James Rodríguez que retumbó en todo el planeta tras clasificar al Mundial
Selección Colombia

La publicación de James Rodríguez que retumbó en todo el planeta tras clasificar al Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo