Messi lo sufre: Argentina confirmó el castigo que le puso la FIFA por culpa de la Selección Colombia

La definición de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y para empezar a palpitar las fechas 17 y 18, Argentina confirmó el castigo que la FIFA le puso por culpa del nivel de la Selección Colombia. ¡Lionel Messi lo sufre!

Colombia y Argentina jugaron en el estadio Más Monumental, de Buenos Aires, el 10 de junio, y a pesar de que ‘La Tricolor’ venía de cinco partidos sin ganar, el nivel que mostró fue tan bueno que hizo que la FIFA castigara a Messi y compañía.

Luego del golazo de Luis Díaz que silenció a toda la afición de Argentina, la Selección Colombia empezó a manejar el balón de aquí para allá y de allá para acá. Esto generó mucha impotencia en uno de los mejores socios que tuvo Leo Messi para ganar el Mundial de Qatar 2022.

Kevin Castaño fue a disputar un balón con Enzo Fernández y el volante de la selección colombiana estaba tan metido en el partido que llegó primero. ¿La reacción del jugador argentino? Meterle un planchazo a Castaño en la frente que lo hizo recibir la tarjeta roja.

La Selección Argentina confirmó el castigo que le puso la FIFA por culpa de Colombia

Esta fue la patada por la que expulsaron a Enzo Fernández. (Foto: X / @AlertaNews24)

Argentina publicó la convocatoria para la próxima doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y confirmó que el castigo que le dio la FIFA por el nivel de Colombia fue la suspensión de Enzo Fernández por dos fechas tras la expulsión por la patada que le dio a Kevin Castaño. Lionel Messi y compañía lo sufren…

La convocatoria de Argentina para enfrentar a Venezuela y Ecuador. (Foto: X / @Argentina)

Los rivales de Colombia y Argentina en la próxima fecha de Eliminatorias al Mundial 2026

Mientras que Argentina jugará ya clasificada al Mundial 2026 contra Venezuela el jueves 4 de septiembre a las 6:30 P.M. y frente a Ecuador el martes 9 del mismo mes a las 6:00 P.M, la Selección Colombia necesita una victoria contra Bolivia (4 de septiembre a las 6:30 P.M) para clasificar a la próxima Copa del Mundo de la FIFA sin depender de otro resultado. De esta manera, llegaría sin la necesidad de un triunfo al encuentro contra Venezuela del 9 de septiembre a las 6:30 P.M.