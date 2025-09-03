La diferencia entre la Selección Colombia y Bolivia en estas Eliminatorias Sudamericanas en todo sentido es abismal. Los datos de Transfermarkt generaron todo tipo de comentarios, pues el factor económico también se ha visto reflejado en la cancha durante los distintos partidos.

Bolivia, con un plantel en su mayoría conformado por futbolistas del torneo local y algunos en ligas menores, tiene un valor total de apenas 13,38 millones de euros. Esto la ubica en el fondo de la tabla entre las selecciones que están luchando por ir al Mundial en Sudamérica.

ver también El llamativo mensaje de James Rodríguez antes del partido de la Selección Colombia ante Bolivia

Mientras el plantel de Bolivia vale 13,38 M€, esto vale la nómina de la Selección Colombia

Por su parte, Colombia alcanza un impresionante valor de 262,25 millones de euros, casi veinte veces más que su rival. Y no es para menos, figuras como Luis Díaz en el Bayern Múnich, James Rodríguez en León de México, Jhon Arias en

Wolverhampton, Richard Ríos en Benfica y Dávinson Sánchez en Galatasaray explican la diferencia en el mercado.

Publicidad

Publicidad

También hay jugadores que están en ascenso, pero también unos muy consolidados. ‘Lucho‘, por ejemplo, es el más valioso del equipo en la actualidad, con más de 75 millones de euros, siendo el gran referente de la Selección Colombia.

Encuesta¿Cómo quedará el partido ante Bolivia? ¿Cómo quedará el partido ante Bolivia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Para Bolivia, este es un dato que quieren dejar de lado para afrontar los dos partidos que le restan, pues necesitan sumar sí o sí si quieren seguir soñando con la Copa del Mundo de 2026.

Publicidad

Publicidad

Para Colombia es un dato que lo motiva, pues en este partido busca confirmar su clasificación al Mundial. Pero más allá de los números, será en la cancha donde debe demostrar esta diferencia económica.

En la historia de las Eliminatorias, Colombia ha sido muy superior sobre Bolivia, especialmente en condición de local, donde nunca ha perdido. La última visita de los bolivianos a Barranquilla terminó con goleada, lo que ratifica el favoritismo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.