Mientras Lorenzo gana $2.4 millones de dólares en la Selección Colombia, esto cobra Villegas en Bolivia

La diferencia sorprende: mientras Néstor Lorenzo gana 2.4 millones en la Selección Colombia, el salario de Óscar Villegas en Bolivia sorprende.

Por Julio Montenegro

Óscar Villegas y Néstor Lorenzo se enfrentarán en Eliminatorias.
Las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 están de regreso y dos viejos conocidos como lo son Néstor Lorenzo y Óscar Villegas se volverán a ver la cara. Así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios de los entrenadores de la Selección Colombia y Bolivia.

Con el antecedente que antes de la victoria de Bolivia 1-0 del 10 de octubre de 2024, Villegas denunció que Colombia estaba teniendo más información de su equipo de la que debía y Lorenzo respondió denunciando espionaje en territorio boliviano, las voces de los entrenadores eran de las más esperadas.

Mientras que Óscar Villegas afirmó que “vamos a ir con todo, absolutamente. Tenemos en cada puesto jugadores de buen nivel y vamos a tratar de traernos todo desde Colombia, que no está clasificado y es su partido de vida o muerte, va a ser muy duro. Tenemos que disfrutar de esto, vivirlo intensamente”, Néstor Lorenzo elogió al rival.

“Es un equipo que es muy ordenado. Tácticamente muy ordenado, no creo que se vaya a meter atrás, creo va a elegir un bloque medio poblado, compacto como para evitar los inicios de nuestros circuitos de juego y bueno hay que abrir partidos. Es un partido para abrir caminos, ya le dije a los muchachos”, afirmó el DT de la selección colombiana sobre Bolivia.

Comparación de salarios entre Néstor Lorenzo y Óscar Villegas en las Eliminatorias

Lorenzo y Villegas se enfrentarán en las Eliminatorias. (Foto: Getty Images)

En cuanto a salarios hay una gran diferencia. El portal ‘Finance Football’ (Finanzas Fútbol) publicó que Néstor Lorenzo tiene un salario de $2.4 millones de dólares al año en la Selección Colombia. Por su parte, Óscar Villegas gana US$1.9 millones menos de lo que cobra Lorenzo, ya que su salario es de $40.000 dólares al mes, según el informe económico de la Federación Boliviana de Fútbol. Unos US$480.000 al año.

Lorenzo, sin darse cuenta, reveló el primer jugador que estaría en la lista de Colombia para el Mundial

¿Hasta cuándo tiene contrato Néstor Lorenzo en la Selección Colombia?

En medio de los duros cuestionamientos por la baja en el rendimiento de la Selección Colombia, una de las grandes preguntas era saber hasta cuándo tiene contrato Lorenzo. La respuesta es hasta julio de 2026 cuando termine el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

julio montenegro
Julio Montenegro
