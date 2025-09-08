Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en Alemania, esto cobra Salomón Rondón en España

Las Eliminatorias Conmebol al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 terminan para la Selección Colombia con el partido contra Venezuela por la fecha 18, así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios de Luis Díaz y Salomón Rondón.

Con presentes de carrera totalmente diferentes, ‘Lucho’ Díaz llegó a la última doble fecha FIFA de Eliminatorias luego de que Bayern Múnich pusiera sobre la mesa €70 millones de euros más €5 millones más en bonificaciones. El extremo pasó a tener un salario casi cinco veces superior a lo que ganaba en Liverpool.

A pesar de tener 35 años, Salomón Rondón regresó al fútbol de Europa a partir del 3 de julio de 2025. El delantero venezolano firmó con el recién ascendido Real Oviedo, de España, y volvió a ganar en euros. Sin embargo, quedó muy lejos de lo que cobra Díaz en Alemania.

Comparación de salarios entre Luis Díaz y Salomón Rondón

Comparación de salarios entre Luis Díaz y Salomón Rondón. (Foto: Getty Images)

En un contrato que va por cuatro años hasta el 30 de junio de 2029, Luis Díaz gana al año €14 millones de euros brutos en Bayern Múnich, según el portal especializado ‘Capology’. Por su parte, Rondón cobra €13.2 millones menos que ‘Lucho’, ya que tiene un salario al año de €800.000 euros en el Real Oviedo, de España.

¿Quién tiene más goles en su selección, Luis Díaz o Salomón Rondón?

En esta comparación ganó el delantero venezolano. Hasta el partido del martes 9 de septiembre por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, ‘Lucho’ Díaz lleva 19 goles en 65 partidos con la selección colombiana. Salomón Rondón le saca 27 anotaciones de ventaja con sus 46 goles que lo hacen el máximo goleador en la historia de la Selección de Venezuela.

