Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en Bayern, esto cobra Luis Suárez en Sporting Lisboa

No hay ninguna duda, Luis Suárez fue la gran figura del último partido de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, así que no hubo un mejor momento para comparar su salario con lo que cobra Luis Díaz.

Ante la irregularidad que venían teniendo Rafael Santos Borré, Jhon Jáder Durán y Jhon Córdoba, Suárez fue convocado a última hora para los partidos contra Perú y Argentina de las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias Conmebol. En esa fecha FIFA solo vio acción en 45 minutos.

La hora de la revancha iba a llegar y de qué forma. El entrenador Néstor Lorenzo le dio la confianza a Luis Suárez de ser titular contra Venezuela y respondió con cuatro goles en la victoria 3-6 de la selección colombiana. Llegará encendido al Sporting Lisboa, de Portugal, para seguir justificando su salario millonario.

Publicidad

Publicidad

Cuando se trata de buscar otra estrella en la Selección Colombia que haya brillado como lo hizo Suárez contra Venezuela, Luis Díaz es el indicado. El extremo de Bayern Múnich terminó como el goleador de la ‘Tricolor’ en las Eliminatorias Sudamericanas con siete goles. Así que… ¿Por qué no comparar su salario con el nombre de moda en el combinado nacional?

La comparación de los salarios de Luis Díaz y Luis Suárez

Díaz y Suárez fueron los goleadores de Colombia en Eliminatorias. (Foto: Getty Images)

Una de las grandes razones para que Díaz firmara con Bayern Múnich fue el salario de €14 millones de euros brutos que gana al año y que representa casi cinco veces más de lo que ganaba en Liverpool. Suárez no se queda atrás y también firmó con Sporting Lisboa por su buen rendimiento para pasar a ganar un sueldo anual de €2.2 millones, según el portal ‘Sportune’. Esto quiere decir que el delantero cobra €11.8 millones de euros menos de lo que gana ‘Lucho’.

Publicidad

Publicidad

ver también En Bolivia hacen propuesta sobre Luis Suárez por sus goles con Colombia a Venezuela

¿A quién lo compraron por más dinero, Luis Suárez o Luis Díaz?

Mientras que Sporting Lisboa compró el 90 por ciento de los derechos deportivos de Luis Suárez por €22 millones de euros más €5 millones en bonificaciones, Luis Díaz fue comprado por Bayern Múnich a cambio de €70 millones de euros más €5 millones en bonificaciones por cumplir ciertos objetivos.