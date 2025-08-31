Luis Díaz es la gran figura de la Selección Colombia y comandará al equipo ante Bolivia y Venezuela, siendo uno de los extremos más desequilibrantes del fútbol europeo, es por esto que el Bayern Múnich pagó 75 millones de euros por el atacante ‘cafetero’, convirtiéndose en uno de los fichajes más caros en la historia del club, en lo que fue también una mejora en el salario del futbolista.

La gran sorpresa en la convocatoria del equipo colombiano es Dayro Moreno, futbolista que viene siendo figura con el Once Caldas, pero que también es uno de los que mejor salario tiene en el fútbol colombiano, es por esto que comparamos lo que gana el delantero del ‘blanco, blanco’ con la fortuna de factura Lucho.

Una de las principales razones por las que Luis Díaz salió del Liverpool, fue porque era uno de los futbolistas peores pagos de la plantilla, devengando 3-3 millones de euros en el año, pero con su llegada al Bayern Múnich, ahora el guajiro gana 14 millones de euros por año, lo que son en moneda colombiana, un poco más de 65 mil millones de pesos, lo que sería más de 5 mil millones de pesos mensuales.

Publicidad

Publicidad

ver también Se conoció la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial

Al compararlo con el duelo de Dayro, la diferencia es gigantesca, ya que el delantero gana 350 millones de pesos mensuales en el Once Caldas, lo que son 4200 millones de pesos al año, menos de lo que factura Díaz en un solo mes, situación que deja ver las grandes distancias que hay en Europa con el fútbol colombiano, resaltando que Moreno es el jugador que más gana en el cuadro caldense y uno de los mejores pagos de todo el FPC.

Dayro Moreno con Once Caldas en la Liga BetPlay DIMAYOR II. Foto: VizzorImage / Jaime Jaramillo.

¿Cuándo juega Colombia vs. Bolivia por Eliminatoria?

La Selección Colombia, que seguramente tendrá a Luis Díaz como titular y a Dayro Moreno como alternativa en el banco de suplentes, se medirá ante Bolivia el próximo día jueves 4 de septiembre a las 6:30 PM por la jornada 17 de la Eliminatoria, duelo que se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Publicidad

Publicidad