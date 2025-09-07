Mientras Venezuela recibió USD 3,7 millones en el mercado de pases, esto recibió Colombia

Un nuevo clásico del norte de Sudamérica se avecina en la Eliminatoria Sudamericana y la Selección Colombia se verá con Venezuela. Será en la última fecha, con la urgencia de los venezolanos por meterse en el repechaje al Mundial. Para nadie es un secreto que la diferencia entre los dos países es abismal y las cifras del último mercado de pases, así lo certifica.

En la clasificatoria a la Copa del Mundo entre las selecciones de Colombia y Venezuela hay siete puntos de ventaja, y ahora siete clasificaciones a los mundiales. Y pues en esas mismas veces se podría definir la diferencia entre los dos países, futbolísticamente hablando. Así mismo tampoco hay mucha discusión cuando se trata de hablar de las Ligas de cada país.

Con todo y los problemas que mantiene la Dimayor, la superioridad con muchos de los países de la región es contundente. Las cifras del último informe de la FIFA con respecto al último mercado de pases, así lo demuestra. Obviamente, todavía se está muy lejos de Brasil y Argentina, pero se está en la pelea con Uruguay y Ecuador.

La plata que movió la Liga Colombiana en el último mercado de pases, según la FIFA

Pues bien, mientras la Liga de Venezuela recibió 3,7 millones de dólares por las transferencias realizadas desde ese país a otros, en la Liga de Colombia fueron 26,9 millones de dólares. Esto lo reveló la FIFA en su estudio con respecto al último mercado de pases. Así mismo, entre los clubes de la Dimayor se gastaron 8,98 millones de dólares en jugadores para reforzar los equipos, mientras que en Venezuela fueron poco más de 300 mil dólares.

Informe de la FIFA sobre el último mercado de pases a nivel mundial. @FIFA

Ya a la hora de comparar con las grandes potencias, el panorama es otro y bastante lejos de llegar a competir. Por ejemplo Argentina gastó 32 millones de dólares en transferencias y recibió 142. Y lo del Brasileirao ya está a un nivel estratosférico y más cerca de Europa que de Sudamérica. En Brasil se gastaron 241 millones de dólares y ‘apenas’ recibieron 460.

