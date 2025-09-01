Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Selección Colombia

Néstor Lorenzo aclara su razón por la que convocó a Dayro Moreno a la Selección Colombia

El entrenador de la Selección Colombia quiso acabar con los rumores y dio su versión de la convocatoria de Dayro Moreno.

Por Jhobirson Molina

Néstor Lorenzo aclara su razón por la que convocó a Dayro Moreno a la Selección Colombia
Néstor Lorenzo aclara su razón por la que convocó a Dayro Moreno a la Selección Colombia

La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia sigue dando de qué hablar en redes sociales. El técnico argentino salió a aclarar las versiones que aseguraban a una decisión de los directivos y explicó que el llamado del goleador se dio por razones netamente deportivas.

En diálogo con RCN, Néstor Lorenzo fue claro en afirmar que el presente futbolístico del delantero fue la razón principal. Los partidos recientes de Dayro con Once Caldas en la Copa Sudamericana lo convencieron de que era el momento adecuado para darle una nueva oportunidad.

Primera reacción de James Rodríguez a la convocatoria de Dayro Moreno

ver también

Primera reacción de James Rodríguez a la convocatoria de Dayro Moreno

Néstor Lorenzo aclara su razón por la que convocó a Dayro Moreno a la Selección Colombia

Me hizo cambiar los partidos que hizo en Copa Sudamericana, me parece que fueron determinantes para su situación. Pensé que era el momento, a veces uno tiene otros delanteros que están on-fire. Ahora, los que están muy bien son Córdoba y Suárez, entonces pensamos que de tercero podía venir Dayro”, comentó Lorenzo.

Publicidad

El entrenador también resaltó que vestir la camiseta de la Selección siempre representa un premio. Según él, Dayro ha mantenido un nivel constante y su trabajo en los últimos meses justifica este reconocimiento por parte del cuerpo técnico.

Tweet placeholder

Todo jugador que viene a la Selección es un premio que recibe, creo que lo toma así. Es un reconocimiento a que está haciendo las cosas bien y Dayro hace un tiempo que está haciendo eso”, complementó Lorenzo, cerrando así cualquier duda sobre la naturaleza de la convocatoria.

Publicidad
jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
Tabla de posiciones del Fútbol Colombiano jugada la fecha 9
Fútbol Colombiano

Tabla de posiciones del Fútbol Colombiano jugada la fecha 9

Llamativa sanción a Millonarios por la protesta de los zapatos en El Campín
Millonarios FC

Llamativa sanción a Millonarios por la protesta de los zapatos en El Campín

Efraín Juárez desenmascaró a los directivos de Atlético Nacional y contó la verdad de su salida
Atlético Nacional

Efraín Juárez desenmascaró a los directivos de Atlético Nacional y contó la verdad de su salida

Mientras a Díaz lo compraron por 75 millones, a Dibu lo rechazaron por 21
Fútbol de Europa

Mientras a Díaz lo compraron por 75 millones, a Dibu lo rechazaron por 21

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo