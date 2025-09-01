La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia sigue dando de qué hablar en redes sociales. El técnico argentino salió a aclarar las versiones que aseguraban a una decisión de los directivos y explicó que el llamado del goleador se dio por razones netamente deportivas.

En diálogo con RCN, Néstor Lorenzo fue claro en afirmar que el presente futbolístico del delantero fue la razón principal. Los partidos recientes de Dayro con Once Caldas en la Copa Sudamericana lo convencieron de que era el momento adecuado para darle una nueva oportunidad.

Néstor Lorenzo aclara su razón por la que convocó a Dayro Moreno a la Selección Colombia

“Me hizo cambiar los partidos que hizo en Copa Sudamericana, me parece que fueron determinantes para su situación. Pensé que era el momento, a veces uno tiene otros delanteros que están on-fire. Ahora, los que están muy bien son Córdoba y Suárez, entonces pensamos que de tercero podía venir Dayro”, comentó Lorenzo.

El entrenador también resaltó que vestir la camiseta de la Selección siempre representa un premio. Según él, Dayro ha mantenido un nivel constante y su trabajo en los últimos meses justifica este reconocimiento por parte del cuerpo técnico.

“Todo jugador que viene a la Selección es un premio que recibe, creo que lo toma así. Es un reconocimiento a que está haciendo las cosas bien y Dayro hace un tiempo que está haciendo eso”, complementó Lorenzo, cerrando así cualquier duda sobre la naturaleza de la convocatoria.

