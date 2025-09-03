El partido entre la Selección Colombia y Bolivia genera expectativa, no solo porque el combinado nacional se juega la clasificación al Mundial, sino también por la presencia de Dayro Moreno en la convocatoria. El delantero del Once Caldas, máximo goleador histórico del Fútbol Colombiano, regresó a la ‘tricolor’ después de varios años de ausencia.

Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa sobre la posibilidad de que el atacante sea inicialista ante Bolivia. El estratega argentino dejó claro que el jugador se ganó el llamado gracias a su buen presente en la liga local y en la Copa Sudamericana, donde fue determinante para su equipo.

Néstor Lorenzo confirma si Dayro Moreno jugará contra Bolivia

“Dayro es un jugador más en el plantel, se ha ganado la convocatoria por lo hecho en su club, es una opción como todos los que estarán sentados en el banco de suplentes, es un jugador preciso en la definición, no le pesa jugar en determinados ambientes, pero compite con jugadores como Córdoba, Luis Díaz, Suárez, quienes también están en buen momento. Analizaremos en el partido si lo ingresaremos en algún momento del partido”, dijo el entrenador.

Con esas palabras, el técnico argentino prácticamente descartó al tolimense como titular frente a la selección altiplánica. Dayro, de 39 años, deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplente y ser una alternativa ofensiva para el segundo tiempo, dependiendo del desarrollo del partido en Barranquilla.

La competencia en el ataque es con Jhon Córdoba y Luis Suárez, quienes vienen de marcar en sus clubes, mientras que Luis Díaz es indiscutido por su presente siendo figura en el Bayern Múnich.

Colombia buscará sellar un triunfo que lo acerque al Mundial 2026, y Dayro Moreno, a pesar de no estar en el once inicial, tendrá la ilusión de sumar minutos y aportar su experiencia. Su regreso a la Selección ya ha sido celebrado por muchos hinchas que lo consideran un ejemplo de perseverancia.