La Selección Colombia sigue siendo noticia luego de la clasificación al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado nacional ya empieza a alistar todo para lo que será el máximo certamen a nivel de Selecciones y una de las dudas es quiénes serán los tres porteros.

Por ahora las primeras opciones son Camilo Vargas, Kevin Mier y David Ospina, sin embargo, el debate está abierto sobre cuáles serán los elegidos por el entrenador argentino. Por ahora, hay uno fijo que sería el arquero titular si nada extraordinario ocurre.

Néstor Lorenzo estudia al nuevo arquero para la Selección Colombia

Bolavip conoció que el entrenador Néstor Lorenzo estuvo hablando con el portero del Arsenal y la Selección Colombia, Alexei Rojas Fedorushchenko, quien se encuentra con el combinado nacional en el Mundial Sub 20 y que, en el primer partido, fue suplente de Jordan García, arquero de Fortaleza.

El entrenador de la absoluta le preguntó al arquero que ha hecho todo su proceso en Europa cómo venía trabajando con Arsenal, cómo se había sentido en el equipo Sub 20 donde ya tuvo la oportunidad de atajar un partido oficial y varios amistosos.

Alexei, quien hace parte del equipo profesional del Arsenal de Inglaterra, brilló en su único partido contra Brasil en el Sudamericano Sub 20, sin embargo, no ha tenido tantos minutos en el primer equipo.

En varias ocasiones, Alexei ha mostrado su interés por llegar a la Selección Colombia de mayores, incluso, se siente preparado para jugar en la absoluta si el entrenador Néstor Lorenzo lo requiere.

Habrá que esperar en los próximos meses si el entrenador Néstor Lorenzo lo convoca para los amistosos que se disputarán en noviembre, donde seguramente probará jugadores que le puedan servir para afrontar la Copa del Mundo del 2026.