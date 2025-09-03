La Selección Colombia se enfrentará a Bolivia por la penúltima jornada de la Eliminatoria, duelo en el que buscará conseguir el triunfo que le asegure la clasificación al Mundial del 2026, es por esto que es un juego con mucha relevancia y en el que están puestas todas las esperanzas con tener una buena presentación.

A pocas horas del compromiso, el entrenador Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí el técnico argentino habló de varios temas, uno de ellos fue cómo manejar los egos en la interna de la Selección, pero además, si hay algunos jugadores que son intocables en el equipo, a lo que aseguró que “no hay nadie indispensable”.

“Los entrenadores somos administradores de recursos humanos y una gran tarea es el manejo de los egos dentro del plantel. Siempre decimos que el equipo es más que el individuo y el equipo hace grande al hombre y no al contrario. Indispensable no hay nadie. Todos somos importantes y todos trabajamos en función de un objetivo”, expresó Lorenzo.

Las palabras del técnico de Colombia fueron interpretadas como un mensaje claro a los futbolistas, teniendo en cuenta que, a excepción al juego con Argentina, el equipo no venía presentando un buen desempeño, razón por la que muchos hinchas pidieron que se dieran cambios en la plantilla.

El manejo mental de la Selección Colombia

Sobre cómo se está trabajando la parte mental de los futbolistas, Lorenzo aseguró que en la plantilla hay jugadores de experiencia y que saben controlar estas situaciones: “Hay que manejar las emociones, sobre todo la ansiedad en estos casos. Tenemos un plantel maduro, jugadores que han jugado finales y partidos decisivos. Llegamos muy bien”.

