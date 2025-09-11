Tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de 2026, surgieron rumores sobre una supuesta renovación automática del contrato del director técnico Néstor Lorenzo. Sin embargo, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), desmintió esa versión.

De acuerdo con lo revelado por Jesurún, por ahora Néstor Lorenzo no ha firmado ningún documento que amplíe su periodo como técnico de la Tricolor.

Eso no significa una despedida de Néstor Lorenzo de la Selección Colombia. Lo cierto es que, el actual contrato del director técnico tiene vigencia hasta el inicio de la Copa de Mundo.

De acuerdo con las declaraciones de Ramón Jesurún, la FCF quiere contar con los servicios de Lorenzo durante el Mundial del 2026, pero por el momento no se ha establecido una renovación.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, durante la presentación del nuevo formato de la Copa Colombia.

¿Néstor Lorenzo estará frente a la Selección en el Mundial?

En diálogo con Noticias Caracol, el presidente de la FCF aseguró que aunque no se ha firmado una renovación con Néstor Lorenzo, es algo que la Federación espera concretar.

“Ojalá, ojalá, lo renovará. Tiene contrato hasta el mundial y si quiere que estudiemos la renovación, ando listo. Digamos que tanto ellos como la empresa, aprovechan para que se terminen los ciclos y terminará cuando llegue el mundial. Ya miramos también qué piensa él, pero no hay duda que estamos en manos de un excelente director técnico, le queda mucho por entregarle al fútbol”, dijo Jesurún.