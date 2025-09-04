En un gesto que conmovió a los aficionados, Néstor Lorenzo, el director técnico de la Selección Colombia, salió del hotel de concentración en Barranquilla para compartir un momento especial con los hinchas.

La espontánea aparición de Lorenzo se dio en medio del tradicional “banderazo” previo al partido contra Bolivia.

El estratega argentino, conocido por su bajo perfil, se acercó a la multitud para firmar autógrafos y tomarse fotos, demostrando una gran cercanía con los seguidores de la Tricolor.

El gesto fue recibido con entusiasmo por los fanáticos, quienes con cánticos, camisetas y banderas expresaron su total apoyo al equipo y a su cuerpo técnico.

La Selección Colombia y el buen historial que lo respalda ante Bolivia

El combinado nacional se medirá ante Bolivia en la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. El partido se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla este jueves 4 de septiembre.

Pese a que la Tricolor viene de una racha negativa, el historial ante Bolivia le da un respiro tanto al equipo como a la afición. En las últimas diez fechas que han disputado las dos plantillas, Colombia no ha perdido ni una sola vez y registra solo dos empates.