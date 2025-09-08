La Selección Colombia se medirá ante Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias en el estadio Monumental de Maturín, compromiso muy relevante, ya que el cuadro ‘tricolor’ buscará su participación sumando tres puntos con la tranquilidad de ya estar clasificado al Mundial, mientras que la ‘vinotinto’ se juega la posibilidad de ir al repechaje.

Previo al compromiso, el entrenador Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí el argentino se refirió a lo que será el duelo contra los venezolanos, en donde aseguró que irá por la victoria, pero también aprovechó para cuestionar a sus críticos, palabras que muchos interpretaron que iban dirigidas a Carlos Antonio Vélez.

Y es que Vélez se ha convertido en uno de los periodistas más críticos de la ‘tricolor’ y de Lorenzo, razón por la que el DT de Colombia habló de los que siguen tratando de “hacer el mal”, por lo que lamentó que quieran seguir diciendo que él se agarró con Jhon Durán e invitó a los hinchas a no creer en estos personajes.

Las palabras de Néstor Lorenzo a sus críticos

“Yo creo que el apostador al fracaso es la persona que habla mal a priori, aun viendo una situación que se inició no de la mejor manera, o sea, el mundial pasado no fuimos y este tenemos que ser campeones, para mí lo hacen para meter presión, no porque más vale que quiero ser campeón, más vale que quiero salir a ganar en cada cancha, eso el equipo lo demuestra”, dijo inicialmente Lorenzo.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. Foto: Gabriel Aponte/Getty Images.

Y después agregó: “Yo me refiero a la persona que quiere tener la razón o que quiere siempre buscar el… ahora terminamos de ganar el otro día y seguían preguntando por Durán y ya se aclaró lo de Durán, quién no lo tiene claro lo de Durán y siguen hablando de que nos peleamos en el vestuario, por favor, esa gente le hace mal al fútbol colombiano, ustedes mismos se tienen que cuidar de esa gente”.

