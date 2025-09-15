El director técnico de la Selección Colombia sub-20, César Torres, puso fin a las especulaciones sobre la convocatoria del delantero Neyser Villarreal para el Mundial sub 20 Chile.

Sus pocos minutos con Millonarios, sumado a las polémicas por temas extradeportivos, tienen en el foco al talentoso delantero, que ha sido figura con la selección nacional sub 20 en el pasado reciente.

La situación actual de Neyser Villarreal generó dudas sobre su llamado a la Selección Colombia sub 20, para disputar el Mundial de esa categoría. Sin embargo, el director técnico César Torres, rompió el silencio y acabó con las especulaciones.

Fin de la controversia con Neyser Villarreal

En diálogo con el programa Planeta Fútbol, el entrenador confirmó que el jugador sí será parte del equipo que representará al país.

El DT explicó que Villarreal está en la fase final de recuperación de una lesión y se espera que esté en óptimas condiciones para el primer partido del torneo.

Aunque no aseguró su titularidad, Torres destacó el buen estado mental del jugador y la influencia positiva del entorno de la Selección, que lo ha ayudado a superar las controversias en las que se ha visto involucrado.

La confirmación de la presencia de Villarreal representa un voto de confianza del cuerpo técnico en el talento del joven delantero, que tendrá una importante vitrina en el certamen mundialista.