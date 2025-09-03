“No se ve bien”: tarotista predice si la Selección Colombia clasificará al Mundial

Todo está listo para lo que serán las últimas dos jornadas de la Eliminatoria Sudamericana de la Selección Colombia. Los juegos contra Bolivia y Venezuela marcarán el futuro del equipo nacional en la clasificación al próximo Mundial. Si bien todo en el panorama parece tranquilo para lograr el objetivo, el tarot realizó una advertencia al optimismo que hay en el país.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de dos empates consecutivos que no dejaron sellar la clasificación de manera anticipada. Primero fue la igualdad 0-0 contra Perú, en el Metropolitano de Barranquilla; y luego, fue el 1-1 en el Monumental de Buenos Aires, frente a Argentina.

Ahora, nuevamente en condición de local, la Selección Colombia tendrá la responsabilidad de salir por una victoria que lo deje ya en la próxima Copa del Mundo. En toda la historia de la Eliminatoria, Bolivia ni siquiera le ha marcado a Colombia un gol en condición de visitante. Sin embargo, un tarotista especializado en predicciones futbolísticas, hizo una advertencia.

Tarotista predice si la Selección Colombia clasificará al Mundial

El tarotista internacional Skorpion Tarot en su cuenta de Tiktok reveló las cartas del futuro del equipo nacional en la Eliminatoria. “Al principio no se ve bien, en el siguiente partido se le ve alguna energía compleja, algo de ocultismo, una complicación que pueda tener Colombia”, dijo el tarotista.

Sin embargo, todo parece indicar que al final las cartas se alinean y el resultado será positivo para el combinado patrio. “Hacia el final de los partidos se ve con buena energía de gol y la carta final, emperador, aquí sí se ve una clara imagen de que Colombia está muy bien encaminada hacia el Mundial”, decretó Skorpion Tarot.

