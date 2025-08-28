Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Selección Colombia

“No tiene voluntad”: Jhon Durán no quiere recibir atención psicológica por parte de la Selección Colombia

Jhon Durán está en el centro de la polémica nuevamente y su nombre está en duda para la convocatoria de la Selección Colombia.

Por Michell Figueroa

Jhon Durán está en el ojo del huracán por su comportamiento y las dudas sobre su convocatoria a la Selección Colombia.
© Getty ImagesJhon Durán está en el ojo del huracán por su comportamiento y las dudas sobre su convocatoria a la Selección Colombia.

Jhon Durán de nuevo está en el centro de la polémica. El talentoso delantero no solo entró en el ojo del huracán por su reciente fracaso con el Fenerbahce, sino por los supuestos problemas con los integrantes de la Selección Colombia.

Publicidad

Por los problemas extradeportivos en los que ha estado involucrado el talentoso delantero, la Federación Colombiana de Fútbol le habría ofrecido apoyo psicológico.

Lionel Scaloni confesó que Luis Díaz lo obligó a cambiar el planteamiento de Argentina vs. Colombia

ver también

Lionel Scaloni confesó que Luis Díaz lo obligó a cambiar el planteamiento de Argentina vs. Colombia

Sin embargo, el joven atacante habría rechazado la ayuda psicológica ofrecida por la Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Nacional. La situación fue divulgada por la periodista deportiva Carolina Castellanos en el programa radial ‘En La Jugada’ de La FM.

Jhon Duran con la Selección Colombia

Jhon Durán continúa en l ojo del huracán por los problemas extradeportivos.

Publicidad

Jhon Durán no se dejaría ayudar

Según la información, el cuerpo técnico de la selección, preocupado por el rendimiento y los problemas extradeportivos del jugador, intentó acercarse a él para brindarle acompañamiento profesional.

Un experto en psicología deportiva, Marcelo Roffé, junto a otro colega, buscaron a Durán después del partido contra Brasil, pero la respuesta del futbolista no fue positiva.

Se ha comentado que el mensaje desde la Federación es claro: necesitan que Durán muestre voluntad para recibir la ayuda que se le está ofreciendo. La supuesta falta de disposición del jugador para afrontar sus problemas ha sido un tema de debate en distintos espacios periodísticos.

Publicidad

Esta situación se presenta en un momento delicado para el jugador, quien recientemente fue objeto de especulaciones sobre un conflicto en el vestuario de la selección y su salida del club Al-Nassr. Analistas deportivos han señalado que los inconvenientes del delantero no radican en su habilidad con el balón, sino en su comportamiento fuera del campo de juego.

michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
Se quebró la relación entre Jhon Durán y Mourinho: ¿se va de Fenerbahce?
Fútbol de Europa

Se quebró la relación entre Jhon Durán y Mourinho: ¿se va de Fenerbahce?

La bella mujer por la que Jhon Durán y Richard Ríos estarían disgustados
Selección Colombia

La bella mujer por la que Jhon Durán y Richard Ríos estarían disgustados

Carlos Antonio Vélez habló sobre la lesión de Jhon Durán: "Algo no nos han contado"
Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez habló sobre la lesión de Jhon Durán: "Algo no nos han contado"

'Tino' Asprilla fue directo con Néstor Lorenzo: Quiere para la Selección al "que está en mejor forma"
Selección Colombia

'Tino' Asprilla fue directo con Néstor Lorenzo: Quiere para la Selección al "que está en mejor forma"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo