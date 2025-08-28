Jhon Durán de nuevo está en el centro de la polémica. El talentoso delantero no solo entró en el ojo del huracán por su reciente fracaso con el Fenerbahce, sino por los supuestos problemas con los integrantes de la Selección Colombia.

Por los problemas extradeportivos en los que ha estado involucrado el talentoso delantero, la Federación Colombiana de Fútbol le habría ofrecido apoyo psicológico.

Sin embargo, el joven atacante habría rechazado la ayuda psicológica ofrecida por la Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Nacional. La situación fue divulgada por la periodista deportiva Carolina Castellanos en el programa radial ‘En La Jugada’ de La FM.

Jhon Durán continúa en l ojo del huracán por los problemas extradeportivos.

Jhon Durán no se dejaría ayudar

Según la información, el cuerpo técnico de la selección, preocupado por el rendimiento y los problemas extradeportivos del jugador, intentó acercarse a él para brindarle acompañamiento profesional.

Un experto en psicología deportiva, Marcelo Roffé, junto a otro colega, buscaron a Durán después del partido contra Brasil, pero la respuesta del futbolista no fue positiva.

Se ha comentado que el mensaje desde la Federación es claro: necesitan que Durán muestre voluntad para recibir la ayuda que se le está ofreciendo. La supuesta falta de disposición del jugador para afrontar sus problemas ha sido un tema de debate en distintos espacios periodísticos.

Esta situación se presenta en un momento delicado para el jugador, quien recientemente fue objeto de especulaciones sobre un conflicto en el vestuario de la selección y su salida del club Al-Nassr. Analistas deportivos han señalado que los inconvenientes del delantero no radican en su habilidad con el balón, sino en su comportamiento fuera del campo de juego.