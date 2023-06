Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas más controversiales de Colombia, esto debido a sus polémicos comentarios sobre diferentes temas, especialmente de fútbol, además de armar conflictos con algunos jugadores o personalidades del deporte, el último de ellos fue el mítico portero Óscar Córdoba.

Vélez acusó al exarquero de la Selección Colombia de haber influido en la presencia del jugador del AC Milan, Devis Vásquez, en la pasada convocatoria para los juegos amistosos, ya que lo estaba ofreciendo para Boca Juniors, por lo que le estaban haciendo un favor en el cuerpo técnico de la ‘tricolor’.

“La otra vez llevó a Devis Vásquez porque se lo recomendó Óscar Córdoba, que es la persona que lo maneja. Si no es cierto lo que digo, ¿por qué no llamó a Vásquez ahora? El no tener en cuenta a ese muchacho es demostrar que, evidentemente, lo que se hizo fue un favor para mostrar un jugador que fue ofrecido a Boca”, dijo Carlos Antonio en la emisora Antena 2.

Pues en una entrevista para ‘Fútbolred’, Córdoba la respondió a Vélez y desmintió que él sea el representante de Vásquez y no gana dinero por él, solamente ha hablado sobre el actual futbolista del AC Milan, porque le parece que tiene muy buenas características y lo ha seguido desde hace un buen tiempo.

“Cuando le recomendé al entrenador de arqueros llevar a Devis Vásquez, era para que viera el tipo de arquero que estaba llegando, siendo un desconocido porque venía atajando en Guaraní. Su llegada al AC Milan fue en enero, antes de la convocatoria, o sea que es coincidencia esa situación”, dijo Córdoba.

Y después agregó: “No soy para nada su representante. Sí he tratado de colaborarle para que aterrice en Boca Juniors porque veía en él un arquero que posiblemente podía ser arquero de Selección y Boca en cualquier momento, por su calidad. En ningún momento me siento representante. No gano nada absolutamente nada en las transferencias de Devis”, sentenció el actual panelista de ESPN.