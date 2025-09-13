Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Selección Colombia

Periodista venezolano rompió en llanto en plena transmisión, tras la goleada de la Selección Colombia a su equipo

El comentarista y presentador venezolano no aguantó el sentimiento y rompió en llanto luego de que la Selección Colombia le hiciera seis goleas a su equipo y lo dejara sin posibilidad de ir al Mundial del 2026.

Por Michell Figueroa

El periodista venezolano no aguantó y rompió en llanto durante la transmisión en vivo.
© Getty/captura de pantallaEl periodista venezolano no aguantó y rompió en llanto durante la transmisión en vivo.

La selección de Venezuela se quedó sin posibilidades de seguir peleando un cupo al Mundial del 2026 tras la goleada de la Selección Colombia, en la última fecha de las Eliminatorias.

Con el abultado marcador de 3-6, la Vinotinto vio apagarse el sueño de ir al repechaje para conseguir un lugar en la Copa del Mundo. Ese resultado generó una emotiva reacción en el periodista deportivo Federico Rojas.

Néstor Lorenzo no renovó con la Selección Colombia: así lo reveló Ramón Jesurún

ver también

Néstor Lorenzo no renovó con la Selección Colombia: así lo reveló Ramón Jesurún

Durante una transmisión en vivo para la cadena Dsports, Rojas no pudo contener las lágrimas, el presentador y comentarista rompió en llanto tras la derrota 6-3 ante Colombia en Maturín.

Publicidad

Visiblemente conmovido, el periodista expresó su profundo deseo de que, algún día, su país tenga la oportunidad de participar en una Copa del Mundo.

“Solo le pido a Dios que nos dé la oportunidad de alguna vez ver y vivir una Copa del Mundo”, expresó Rojas.

“Solo los venezolanos entendemos”

El video de su reacción se volvió viral en redes sociales, y su colega, el exarquero argentino Sergio Goycochea, salió en su defensa, argumentando que es comprensible que los profesionales se dejen llevar por sus sentimientos al cubrir a su selección.

Publicidad

“Mil gracias Sergio Goycochea, por bancarme y entenderme, en un momento tan difícil para salir al aire. Qué guayabo tan arrecho. Solo los venezolanos, y sobre todo los futboleros, entendemos la complejidad del coñazo que nos llevamos en el cierre de la eliminatoria. Y solo juntos, sin los espías e hijos del diablo que hoy celebran, saldremos adelante”

Tras el incidente, Federico Rojas agradeció públicamente el apoyo recibido, reafirmando la pasión que siente por el fútbol y por su país.

michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
Estas dos selecciones debutantes podrían enfrentarse a la Selección Colombia en el Mundial de 2026
Selección Colombia

Estas dos selecciones debutantes podrían enfrentarse a la Selección Colombia en el Mundial de 2026

La grave lesión que sufrió Luis Suárez, el goleador de la Selección Colombia: casi se arruina su carrera
Selección Colombia

La grave lesión que sufrió Luis Suárez, el goleador de la Selección Colombia: casi se arruina su carrera

Colombianos brillan en el once ideal de las últimas fechas de Eliminatorias
Selección Colombia

Colombianos brillan en el once ideal de las últimas fechas de Eliminatorias

Luis Díaz marcó un golazo en el baile del Bayern al Hamburgo
Bundesliga

Luis Díaz marcó un golazo en el baile del Bayern al Hamburgo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo