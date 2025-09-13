La selección de Venezuela se quedó sin posibilidades de seguir peleando un cupo al Mundial del 2026 tras la goleada de la Selección Colombia, en la última fecha de las Eliminatorias.

Con el abultado marcador de 3-6, la Vinotinto vio apagarse el sueño de ir al repechaje para conseguir un lugar en la Copa del Mundo. Ese resultado generó una emotiva reacción en el periodista deportivo Federico Rojas.

Durante una transmisión en vivo para la cadena Dsports, Rojas no pudo contener las lágrimas, el presentador y comentarista rompió en llanto tras la derrota 6-3 ante Colombia en Maturín.

Visiblemente conmovido, el periodista expresó su profundo deseo de que, algún día, su país tenga la oportunidad de participar en una Copa del Mundo.

“Solo le pido a Dios que nos dé la oportunidad de alguna vez ver y vivir una Copa del Mundo”, expresó Rojas.

“Solo los venezolanos entendemos”

El video de su reacción se volvió viral en redes sociales, y su colega, el exarquero argentino Sergio Goycochea, salió en su defensa, argumentando que es comprensible que los profesionales se dejen llevar por sus sentimientos al cubrir a su selección.

“Mil gracias Sergio Goycochea, por bancarme y entenderme, en un momento tan difícil para salir al aire. Qué guayabo tan arrecho. Solo los venezolanos, y sobre todo los futboleros, entendemos la complejidad del coñazo que nos llevamos en el cierre de la eliminatoria. Y solo juntos, sin los espías e hijos del diablo que hoy celebran, saldremos adelante”

Tras el incidente, Federico Rojas agradeció públicamente el apoyo recibido, reafirmando la pasión que siente por el fútbol y por su país.