Era un secreto a voces que se terminó de confirmar el 11 de diciembre. La FIFA hizo el anuncio oficial de la decisión que tomaron para el Mundial 2030 y cuando se lo contaron al entrenador Néstor Lorenzo no dudó en reaccionar porque perjudicó a la Selección Colombia.

La FIFA está decidida a tener más países participando en la Copa del Mundo y para la edición de 2026 se pasaron de 32 a 48 equipos. Esto llevó a que la Conmebol tuviera dos cupos más directos al próximo Mundial, por lo que Colombia pasó a tener más probabilidades de clasificar.

En vísperas de volver a jugar un Mundial después de no ir a Qatar 2022, la selección colombiana terminó el 2024 en la cuarta posición con 19 puntos y estaría a cinco unidades de asegurar un cupo directo a la Copa del Mundo 2026. Faltan seis partidos por jugar. Sin embargo, estas condiciones van a cambiar.

“¡Presentamos a los anfitriones de las próximas dos ediciones del Copa del Mundo FIFA! Marruecos, Portugal y España serán los anfitriones en 2030, con partidos de celebración del centenario en Argentina, Paraguay y Uruguay. Cuatro años después, Arabia Saudita será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2034″, fue el anuncio de la Federación Internacional de Fútbol Asociación​ que haría reaccionar a Néstor Lorenzo.

La reacción de Lorenzo al cambio de la FIFA con el Mundial 2030 que perjudica a Colombia

El logo de la FIFA y Néstor Lorenzo. (Foto: X / @FIFAcom y Getty Images)

Néstor Lorenzo recibió el premio en nombre de la Selección Colombia que le dio el diario El Espectador al Mejor Equipo del Año en Colombia y cuando le dijeron que la FIFA decidió que para el Mundial de 2030 seis selecciones aseguraron la clasificación al ser los países anfitriones no dudó en reaccionar. “Eso es una cuestión administrativa de Conmebol y FIFA… No sé, creo que de pronto se da algún reconocimiento algún país por algún aniversario así, pero me gusta más cuando es en un país. Sobre todo, porque también te quita cupos para el Mundial. O sea, que un partido en una sede no justifica ya clasificar a una selección para un Mundial, pero no soy el indicado para hablar de eso porque no estoy en la administración”, sostuvo el DT argentino.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Luego de que Lorenzo confirmara que no habrá microciclo o partidos amistosos hasta la próxima doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, se confirmó que la Selección Colombia vuelve a jugar contra Brasil por la fecha 13 de Eliminatoria en condición de visitante. A la espera de la confirmación de la Conmebol, este partido se jugaría el jueves 20 de marzo.