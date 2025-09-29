La Selección Colombia debutó este lunes en el Mundial Sub 20 ante Arabia Saudita con victoria 1-0. Si bien, el resultado es positivo, quedaron algunas dudas desde el juego entendiendo que es el primer partido. El equipo dirigido por César Torres se llevó el resultado y mostró conceptos tácticos interesantes.

Un gol de Óscar Perea al minuto 64′ le dio los primeros tres puntos al combinado nacional que se toma confianza para lo que viene. El ’10’ recibió un centro desde el costado derecho por parte de Jordan Barrera y de primera definió para anotar el único tanto del partido.

ver también Néstor Lorenzo estudia al nuevo arquero para la Selección Colombia

Polémico debut de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20 vs. Arabia Saudita

Minutos después se presentó una polémica jugada en el que era el empate para Arabia Saudí. El juez de línea indicó que era fuera de lugar, pero hubo debate en redes sociales por lo milimétrica que fue la jugada.

Publicidad

Publicidad

El combinado nacional quedó debiendo en su juego, si bien, generó algunas aproximaciones, no fue ampliamente superior a su rival que, sobre el papel, era inferior. En defensa no lo sufrió, pero en ataque no mostró su mejor fútbol o por lo menos lo que se había visto en el Sudamericano o en amistosos anteriores.

Tweet placeholder

Este jueves, la Selección Colombia jugará ante Noruega desde las 3:00 p.m. en lo que será la segunda fecha de la fase de grupos. Finalizará ante Nigeria el próximo domingo desde las 6:00 p.m.

Publicidad