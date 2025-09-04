La Selección Colombia tiene todo listo para su partido de este jueves 4 de septiembre ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El combinado nacional quiere sumar 3 puntos y asegurar el que para muchos jugadores será el último Mundial.

Desde hace varias semanas no hay boletería disponible en la página oficial, sin embargo, hay varios aficionados del combinado nacional que quieren asistir al partido y todavía no tienen entradas, por lo que aún están buscando y tienen que optar por la reventa.

ver también ¿Mal agüero? Lo que pasó en la rueda de prensa de Lorenzo y advierte a la Selección Colombia

Precios de la reventa de la boletería para ver a la Selección Colombia vs. Bolivia

La reventa se ha convertido en la única opción para muchos, pero los precios están por las nubes. Localidades como Oriental Alta que en la venta oficial costaban $420.000, hoy en reventa superan fácilmente los $800.000. Incluso se han visto ofertas que duplican el valor de la boletería original.

Publicidad

Publicidad

En el caso de Occidental, una de las tribunas más apetecidas, los precios alcanzan cifras impensadas. Entradas que oficialmente estaban en $676.700 ahora se están ofreciendo en reventa por más de $1.200.000, es decir, casi el doble de su valor inicial.

Lo más llamativo ocurre con la Occidental Baja + VIP FCF, la más costosa en venta oficial con un precio de $1.527.500. En la reventa, esta localidad puede superar los $3 millones, llegando hasta el triple de lo que pagaron los hinchas que alcanzaron a comprarla en primera instancia.

Publicidad

Publicidad

Las más económicas son las laterales, pero se consiguen con precios que triplican y hasta puede llegar a valer cinco veces más de su precio inicial, es decir, pasan de 99.200 a $500.000.

La situación ha generado molestia entre los hinchas, que señalan la falta de control en la distribución oficial de la boletería. Muchos denuncian que la reventa se mueve con total libertad en plataformas digitales y redes sociales, producto de la falta de gestión y control por parte de los canales oficiales de boletería de la Selección.

Publicidad

Publicidad

Pese a las quejas, lo cierto es que el Metropolitano volverá a estar lleno para acompañar a la Selección Colombia. Los hinchas que no alcanzaron a comprar en primera venta deberán decidir si pagan las exageradas cifras de la reventa o siguen el partido desde casa, con la ilusión intacta de celebrar el paso al Mundial.