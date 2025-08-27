Jhon Jáder Durán no logró el objetivo con el Fenerbahce. El delantero colombiano, que llegó al club turco con grandes expectativas, se despidió de la Champions League en la fase previa tras caer derrotado ante el Benfica, de Richard Ríos.

La eliminación del equipo turco enciende las alarmas, pues el colombiano no estaría llenando las expectativas. Pero, más allá del resultado, lo que genera preocupación es la actitud del jugador.

Durante el partido, Jhon Durán le dio codazo en la cara a Richard Ríos, lo que revivió la polémica de los supuestos problemas en la interna de la Selección Colombia.

Y como la joya de la corona, antes del pitazo final el delantero colombiano quedó tendido en el terreno de juego alegando una fuerte molestia. Sin ser golpeado por nadie, el colombiano no solo no le cumplió a su equipo, sino que salió lesionado.

¿Fingió la lesión por lo que se viene con la Selección Colombia?

Haciendo a un lado su presentación con el Fenerbahce y la decepción en ese equipo, muchos pusieron en duda la veracidad de la lesión de Jhon Durán.

Lo anterior teniendo en cuenta que fue de manera repentina y sin que nadie lo tocara, pero además, porque se dio en los últimos minutos del partido y previo a que se conozca la convocatoria de la Selección Colombia.

Es de recordar que en la anterior fecha de Eliminatorias Jhon Durán abandonó la concentración de la Tricolor en medio de una fuerte polémica. Para ese entonces se habló de supuestos problemas en la interna, protagonizados justamente por el delantero, que según los rumores se habría ido a las manos con algunos compañeros.

Por ahora habrá que esperar un parte médico oficial y la convocatoria de Néstor Lorenzo.