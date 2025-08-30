El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dio a conocer la lista de futbolistas convocados para los próximos partidos por la Eliminatoria ante Bolivia y Venezuela, juegos en los que buscará asegurar la clasificación al Mundial del 2026, por lo que serán compromisos de mucha importancia para el equipo ‘cafetero’.

Lastimosamente, para Lorenzo y la ‘tricolor’, el futbolista Deiver Machado sufrió una lesión en su último partido con el Lens en la Ligue 1 de Francia, razón por la que por medio de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), informó a los hinchas y medios de comunicación, que el defensor sale de la convocatoria y no estará en la doble jornada de clasificatorias.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informa que el jugador Deiver Machado presentó una lesión en el último partido disputado con su club, RC Lens, la cual le impide unirse a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores para disputar la fecha 17 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuerpo médico del club ha establecido un tiempo estimado de recuperación de seis semanas, durante las cuales el jugador adelantará su proceso de tratamiento y rehabilitación”, informó la Selección Colombia.

Álvaro Angulo convocado a la Selección Colombia

De inmediato, la Selección Colombia confirmó que el reemplazo de Machado será el lateral Álvaro Angulo, jugador que viene teniendo un gran desempeño en el fútbol internacional, siendo actualmente uno de los jugadores que más se destaca en Pumas UNAM de México, por lo que su llamado es un premio al buen rendimiento.

“El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Deiver una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando todo su talento al combinado nacional. En su lugar, se sumará a la convocatoria el jugador Álvaro Angulo, del club Pumas UNAM (MÉX), a quien le deseamos lo mejor en esta oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia”, indicó la FCF.

