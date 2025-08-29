La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia sigue generando comentarios y reacciones de todo tipo en redes sociales. Esta vez, fue James Rodríguez quien tuvo su primera reacción a la publicación del regreso del máximo goleador del Fútbol Colombiano al combinado nacional.

El capitán de la tricolor no hizo un comentario público, pero sí dejó un gesto que llamó la atención, le dio me gusta a la publicación que compartió Dayro Moreno en Instagram sobre su regreso. El detalle deja ver la alegría de James por volver a verlo con la camiseta amarilla y compartir en el frente de ataque.

ver también La llamada de James Rodríguez a Jhon Durán y lo que le dijo

Primera reacción de James Rodríguez a la convocatoria de Dayro Moreno

Publicidad

Publicidad

James Rodríguez es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la Selección, incluso hay quienes dicen que parte de las decisiones que se toman en la ‘tricolor’ pasan por su opinión.

Dayro, a lo largo de su trayectoria, ha sido protagonista en diferentes procesos y ahora, con 40 años, vive una nueva oportunidad. El delantero no vestía la camiseta nacional desde hace más de una década y Néstor Lorenzo lo incluyó entre las novedades.

Cabe recordar que los próximos compromisos de Colombia son los últimos dos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Una doble fecha clave que definir la clasificación.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Colombia ante Bolivia y Venezuela?

Colombia enfrentará a Bolivia el próximo jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano, y el martes 9 de septiembre visitará a Venezuela. Estos duelos serán decisivos para que Lorenzo asegure la clasificación y termine de perfilar la nómina mundialista.