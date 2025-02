¿Qué canal pasa el partido de Selección Colombia vs. Chile por el Sudamericano Sub-20?

El partido de este jueves 13 de febrero entre Colombia y Chile, por el hexagonal final del Sudamericano Sub 20 , iniciará a las 5:30 p.m. (horario colombiano) y será transmitido a nivel nacional por los canales Caracol y RCN, en sus plataformas análogas y HD. El encuentro también se transmitirá a nivel continental por la señal de DSports y en la APP, DGO.

La Selección Colombia se medirá con Chile, por la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20. El partido toma una gran relevancia en la ‘Tricolor’ ante la posible clasificación al Mundial de la categoría, que se jugará en el mencionado país sudamericano. Es fundamental para el equipo colombiano sumar de a tres para dar un gran salto en la tabla de posiciones.

