¿Qué debe pasar para que la Selección Colombia Sub 20 clasifique al Mundial de Chile?

La Selección Colombia Sub 20, por la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano de la categoría, no pudo ante Argentina y aún no confirma su presencia en el Mundial de Chile. El fuego argentino empezó a encenderse en la segunda parte y hasta el minuto 86 se pudo abrir el marcador. El jugador Martín Subiabre, quien también tiene nacionalidad chilena, fue el encargado de anotar el gol de la victoria.

Publicidad

Publicidad

El equipo colombiano, que ya aguantaba en zona defensiva, no pudo ante el poder ofensivo de la Selección Argentina y la insistencia en cada posesión de balón. La línea colombiana la pasaba mal y las aperturas por las bandas y el juego interior era herramienta que los argentinos aprovechaban para colocar como figura al portero Jordan García.

En general, fue un partido complicado para la Selección Colombia, que solo registró un cabezazo de Juan David Arizala en el primer tiempo, que se fue desviando por el segundo palo. Óscar Perea y Andy Batioja estuvieron con poco espacio para desequilibrar y Neyser Villarreal le costó aparecer para rematar ante el portero de la Selección Argentina.

Publicidad

Publicidad

Con este 1-0, la Selección Argentina clasifica de manera anticipada al Mundial Sub 20 que se jugará en Chile, pues suma nueve puntos de nueve posibles, al igual que la Selección Brasil. Las dos potencias ya están en la máxima cita de la categoría y se perfilan para pelear por el título.

Lo que debe pasar para que la Selección Colombia Sub 20 clasifique al Mundial de Chile

Por otra parte, la Selección Colombia aún no confirma su presencia en el Mundial de Chile. Los cuatro puntos que hasta el momento suma, luego de una victoria ante Paraguay, empate con Brasil y derrota con Argentina, no le alcanzan para asegurar el cupo mundialista.

Publicidad

Publicidad

ver también La reacción de Carlos Antonio Vélez a la derrota de la Selección Colombia: “Victoria justa de Brasil”

El promedio histórico del hexagonal final indica que el cuarto lugar, que es el último que da el cupo al Mundial, da 6.2 puntos, es decir, que la Selección Colombia se jugará la vida en la próxima fecha ante Chile para llegar a 7 unidades en la tabla de posiciones. Una victoria lo clasificará, sin importar otros resultados.

Encuesta¿Colombia clasificará al Mundial Sub 20? ¿Colombia clasificará al Mundial Sub 20? YA VOTARON 0 PERSONAS

En dado caso de perder ante Chile, tendrá una segunda oportunidad contra Uruguay, pero ya comenzaría a depender de otros resultados, pues los uruguayos y la Selección Paraguay también están en la pelea para quedar entre los cuatro primeros, recordando que Chile cede su posición, ya que es el país anfitrión.

Publicidad