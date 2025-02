¿Qué le falta a la Selección Colombia Sub 20 para clasificar al Mundial?

Como se mencionó, lo primero que le falta son tres partidos, donde ganando los tres le podrá servir para pelear por el título y clasificar al Mundial Sub 20. Este golpe ante Brasil no interrumpe el sueño. La próxima fecha es ante Argentina y ganando, servirá para colocar un pie y medio en la Copa Mundo.

Además del cupo, la Selección Colombia también ve posible ser campeón del Sudamericano Sub 20. Más allá de la derrota ante los brasileños, quedar primero en el Hexagonal Final aún es posible, pues todavía le quedan tres juegos: Argentina, Chile y Uruguay.

Es que ante la Selección Paraguay fue un contundente 4-0, que sin duda sirvió para dar un primer paso pensando en el cupo al Mundial Sub 20. Además, ese show de goles aumentó la ilusión con mejores presentaciones en el torneo. Cabe recordar que la Copa Mundo se jugará en Chile en el segundo semestre del 2025 y clasificarán cinco equipos de seis participantes.

Un 1-0 fue más que suficiente para que la ‘Canarinha’ se quedara con los tres puntos. Apenas comenzando el partido, Teodoro abrió el marcador y más allá de que Colombia intentó, la definición falló en momentos claves del compromiso. La ‘Tricolor’ fue protagonista, pero no alcanzó para el empate.

La Selección Colombia sigue encaminada a la clasificación al Mundial Sub 20 y también da de qué hablar gracias a la figura Neyser Villarreal. Lastimosamente, en la segunda fecha del hexagonal final, la buena racha se apagó y no pudo continuar sumando de a tres puntos. La Selección Brasil sacó jerarquía para superar al gran protagonista del Sudamericano de la categoría que se juega en Venezuela y continuar en la pelea por un boleto a la Copa Mundo.

