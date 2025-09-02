La Selección Colombia se juega este jueves 4 de septiembre un partido clave frente a Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo es sexto con 22 puntos y está en plena pelea por asegurar un cupo directo. Quedan solo dos compromisos y el resultado en este juego puede determinar el futuro del combinado nacional.

¿Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata ante Bolivia?

Si Colombia gana, alcanzaría 25 puntos y aseguraría su clasificación directa al Mundial. Dependiendo de otros resultados, podría incluso escalar hasta la tercera o cuarta posición y llegar a la última fecha con la tranquilidad de quedar en los primeros puestos. Sin duda, sería un parte de tranquilidad pensando en lo que viene el otro año.

En caso de empate, la Selección llegaría a 23 unidades, quedando todavía con posibilidades, pero obligada a jugarse todo en la última jornada ante Venezuela. El punto le permitiría mantenerse en zona de clasificación y con opciones de pelear en la última jornada, pero ya sin margen de error para el partido restando.

Si Colombia pierde, el panorama se oscurecería. Quedaría con 22 puntos y se mantendría en el sexto lugar, pero con la opción de quedarse sin Mundial. Esto obligaría a un resultado positivo sí o sí en la última fecha y encendería las alarmas de un repechaje o de despedirse sin nada.

Con dos fechas por jugar y dos rivales menores, Colombia sabe que tiene en sus manos la clasificación y que vencer a Bolivia no solo representa tres puntos, sino la posibilidad de dar un paso gigante hacia el Mundial 2026. La hinchada espera un resultado positivo y mejorar en el juego.

