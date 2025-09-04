La Selección Colombia se juega este jueves 4 de septiembre en el Metropolitano de Barranquilla su cupo al Mundial 2026 en la penúltima fecha de las Eliminatorias. El combinado nacional mide fuerzas ante Bolivia y la Conmebol ya tiene al juez asignado, el argentino Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en el juego que todos quieren ganar.

Darío Herrera, de 40 años y de Argentina, es un juez que viene sumando partidos importantes en el arbitraje sudamericano. En estas Eliminatorias ya registra su octavo partido, dos de ellos con Colombia, estuvo en el empate ante Chile y en la victoria frente a Paraguay.

ver también Titular de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia por Eliminatorias

¿Quién es Darío Herrera, el árbitro que estará en Selección Colombia vs. Bolivia?

Albert Duarte, ex árbitro FIFA, abló de Herrera y explicó que: “es un árbitro de buen estado físico-atlético, muy serio, siempre cerca de la jugada y que da continuidad al juego, no lo corta innecesariamente”. Además, indica que “no es un árbitro tarjetero”.

Publicidad

Publicidad

La terna que acompañará a Herrera también es argentina, Juan Pablo Belatti y Cristian Navarro como jueces de línea; Fernando Echenique como cuarto árbitro; Germán Delfino en el VAR; y Derlis López, paraguayo, como AVAR.

En un partido donde no se pueden cometer errores, Colombia buscará confirmar su clasificación y la presencia de un árbitro con buen presente, actualizado y con criterio da una señal de equilibrio y garantías para los expertos. La Conmebol viene apostando por árbitros que le den ritmo al juego y se espera que este compromiso no sea la excepción.

ver también La esposa del ‘Pibe’ le botó a la basura la camiseta de la Selección Colombia y así reaccionó

Titular de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia por Eliminatorias

En defensa estarían Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica, la única baja sería la de Daniel Muñoz. En la mitad del campo aparecerían, Richard Ríos, Jefferson Lerma y James Rodríguez. En el ataque confirmó desde el miércoles que no estaría Dayro Moreno, por lo que iría con Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Publicidad

Publicidad

Titular de la Selección Colombia:

Arquero: Camilo Vargas

Defensas: Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica.

Volantes: Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez.

Delanteros: Jhon Arias, Luis Díaz, Jhon Córdoba.