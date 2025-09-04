Es tendencia:
¿Quién es Darío Herrera, el árbitro que estará en Selección Colombia vs. Bolivia?

Darío Herrera, de 40 años y de Argentina, es un juez que viene sumando partidos importantes en el arbitraje sudamericano.

Por Jhobirson Molina

¿Quién es Darío Herrera, el árbitro que estará en Selección Colombia vs. Bolivia?

La Selección Colombia se juega este jueves 4 de septiembre en el Metropolitano de Barranquilla su cupo al Mundial 2026 en la penúltima fecha de las Eliminatorias. El combinado nacional mide fuerzas ante Bolivia y la Conmebol ya tiene al juez asignado, el argentino Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en el juego que todos quieren ganar.

Darío Herrera, de 40 años y de Argentina, es un juez que viene sumando partidos importantes en el arbitraje sudamericano. En estas Eliminatorias ya registra su octavo partido, dos de ellos con Colombia, estuvo en el empate ante Chile y en la victoria frente a Paraguay.

Albert Duarte, ex árbitro FIFA, abló de Herrera y explicó que: “es un árbitro de buen estado físico-atlético, muy serio, siempre cerca de la jugada y que da continuidad al juego, no lo corta innecesariamente”. Además, indica que “no es un árbitro tarjetero”.

La terna que acompañará a Herrera también es argentina, Juan Pablo Belatti y Cristian Navarro como jueces de línea; Fernando Echenique como cuarto árbitro; Germán Delfino en el VAR; y Derlis López, paraguayo, como AVAR.

En un partido donde no se pueden cometer errores, Colombia buscará confirmar su clasificación y la presencia de un árbitro con buen presente, actualizado y con criterio da una señal de equilibrio y garantías para los expertos. La Conmebol viene apostando por árbitros que le den ritmo al juego y se espera que este compromiso no sea la excepción.

En defensa estarían Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica, la única baja sería la de Daniel Muñoz. En la mitad del campo aparecerían, Richard Ríos, Jefferson Lerma y James Rodríguez. En el ataque confirmó desde el miércoles que no estaría Dayro Moreno, por lo que iría con Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Titular de la Selección Colombia:

Arquero: Camilo Vargas
Defensas: Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica.
Volantes: Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez.
Delanteros: Jhon Arias, Luis Díaz, Jhon Córdoba.

