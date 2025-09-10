La Selección Colombia goleó a Venezuela en la última jornada de la Eliminatoria en el estadio Monumental de Maturín, escenario en el que se vio el poderío goleador del delantero Luis Javier Suárez, atacante que fue la gran figura del compromiso y se reportó con cuatro goles que sentenciaron la victoria ‘cafetera’.

Tras su gran actuación, todos están hablando de Suárez, futbolistas que para muchos es desconocido y del que no tienen mucha referencia, ya que no ha sido habitualmente convocado a la Selección y pocas veces ha sumado minutos, pero que aprovechó su oportunidad siendo titular y para muchos de ahora en adelante debe ser el centro atacante para el Mundial.

Sobre Luis Javier, hay que decir que es un joven delantero de 27 años que nació en la ciudad de Santa Marta, que ha hecho la gran parte de su carrera deportiva en el fútbol de Europa, siendo el goleador de la segunda división de España en la última temporada, anotaciones que hicieron que el Sporting de Portugal lo fichara por 22 millones de euros y sea su actual delantero.

Publicidad

Publicidad

Algunos de los clubes en los que ha estado Suárez en el fútbol europeo son Watford de Inglaterra, Almería, Real Zaragoza, Granada y Valladolid en España, Olympique de Marsella en Francia y Sporting de Portugal, su actual institución. En cuando al fútbol colombiano, el atacante samario solamente jugó en un equipo, que fue Leones de la segunda división.

Luis Suárez de la Selección Colombia ante Telasco Segovia de Venezuela. Foto: Edilzon Gamez/Getty Images.

Luis Suárez queda en la historia de Colombia

Con sus cuatro goles a Venezuela, Luis Javier Suárez se convierte en el único futbolista de la Selección Colombia en marcar cuatro goles en un mismo partido por Eliminatoria, quedando así por siempre para la historia y siendo el delantero que muchos esperan mantenga ese nivel para el Mundial.

Publicidad

Publicidad