Selección Colombia

Ranking FIFA 2025: la Selección Colombia ascendió y es la tercera mejor de Sudamérica

Tras su clasificación al Mundial del 2026, la Selección Colombia ascendió en el ranking de la FIFA y se acerca a los primeros diez lugares.

Por Michell Figueroa

La Selección Colombia se ubica como la tercera mejor de Sudamérica.
La Selección Colombia se ubica como la tercera mejor de Sudamérica.

La FIFA hizo oficial la nueva actualización de su ranking mundial de selecciones, en la que la Selección Colombia experimentó un ascenso significativo.

Este salto se da tras asegurar su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de vencer a Bolivia y Venezuela, con goleadas, en la última doble fecha de Eliminatorias.

Con ese importante logro, la Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, se ubicó en el puesto 13 del ranking de la FIFA, acercándose al anhelado Top 10.

Este ascenso de un puesto, desde la casilla 14 que ostentaba anteriormente, es el resultado de los recientes triunfos del combinado nacional en las Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección Colombia es la tercera mejor en Sudamérica

La escuadra colombiana sumó puntos valiosos, superando a selecciones como México y ubicándose cerca de potencias como Alemania y Marruecos.

El nuevo ranking deja a la selección tricolor a un paso de consolidarse entre los cabezas de serie para el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Este privilegio, reservado para los 9 equipos mejor posicionados (además de los tres anfitriones), representaría una ventaja estratégica para el equipo en la fase de grupos del torneo.

Así mismo, la Selección Colombia se ubica como la tercera mejor de Sudamérica, solo después de Argentina y Brasil, que ocupan los puestos 3 y 6 respectivamente.

Así está el ranking de la FIFA actualmente

Hasta el lugar que ocupa ahora Colombia, este es el ranking actualizado de la FIFA:

  1. España: 1875.37 puntos
  2. Francia: 1870.92 puntos
  3. Argentina: 1870.32 puntos
  4. 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra: 1820.44 puntos
  5. Portugal: 1779.55 puntos
  6. Brasil: 1761.6 puntos
  7. Países Bajos: 1754.17 puntos
  8. Bélgica: 1739.54 puntos
  9. Croacia: 1714.2 puntos
  10. Italia: 1710.06 puntos
  11. Marruecos: 1706.27 puntos
  12. Alemania: 1704.27 puntos
  13. Colombia: 1692.1 puntos
