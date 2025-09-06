La Selección Colombia logró el objetivo de clasificar al Mundial 2026 y todo fue felicidad en Barranquilla. Sin embargo, hubo un momento del partido que llamó la atención de los hinchas, pues James Rodríguez se vio molesto con sus compañeros.

Si bien, el tema quedó ahí y no pasó a mayores, pues fue un momento de calentura, sí quedó la duda sobre qué había pasado, qué había dicho James y contra quién fue el regaño que se hizo viral en redes sociales, incluso, se logró ver en la transmisión oficial.

Revelan las palabras que James Rodríguez le dijo a Richard Ríos en la discusión

Al término del primer tiempo en el partido contra Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, los jugadores se reunieron en la mitad de la cancha para hablar antes de irse al camerino, pero Richard Ríos se fue solo hacia las duchas.

Aunque James se curbió la boca al hablar, hubo un momento en el que no lo hizo y se vio que le dijo: “¿Por qué se va así? La p*ta que lo parió”. Los demás jugadores lo fueron a calmar y segundos después se retiraron hacia el camerino para preparar el segundo tiempo.

En el segundo tiempo llegaron los otros goles para el 3-0 definitivo que firmaría una nueva clasificación al Mundial y todo fue felicidad. Las molestias quedaron en la cancha y ahora el equipo prepara lo que será el compromiso ante Venezuela para cerrar con broche de oro las Eliminatorias.

