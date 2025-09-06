La Selección Colombia consiguió su cupo para el Mundial del 2026, teniendo a varios futbolistas como protagonistas a lo largo de las Eliminatorias, varios de ellos mostrando su talento y siendo piezas fundamentales, como es el caso de James Rodríguez, quien fue el capitán del equipo, aportando con goles y asistencias.

Otro jugador que, a pesar de que no tuvo una buena presentación ante Bolivia, ha sido muy importante para el entrenador Néstor Lorenzo, es Richard Ríos, jugador que habló después de la clasificación, allí expresó su alegría por estar en la Copa del Mundo, pero también no dejó pasar la oportunidad para hablar de Juan Fernando Quintero.

Ríos habló en una entrevista para el ‘Gol Caracol’, allí aseguró estar contento por estar cumpliendo sus sueños, como lo será jugar un Mundial, pero allí le preguntaron sobre qué sentía por tener el premio de poder jugar junto a James y ahora estar en el fútbol de Europa con el Benfica, pero allí Richard sorprendió respondiendo que es una alegría para él estar con el ’10’, pero Juan Fernando Quintero.

Richard aseguró que desde pequeño tuvo como ídolo y referente a Juanfer, por lo que para él es un sueño poder estar compartiendo selección con él, poder compartir cancha, por lo que aseguró que todos los días le agradece por estar cumpliendo una meta que se trazó.

Richard Ríos con la Selección Colombia. Foto: Gabriel Aponte/Getty Images.

Las palabras de Richard Ríos sobre Juanfer Quintero

“Es un privilegio jugar con el diez. Jugar con el ídolo mío que es Juan Fernando Quintero. Todos los días le doy las gracias por estar conmigo y a Dios por tenerme jugando con él. Es una persona que un día veía por televisión y ahora lo tengo acá”, fueron las palabras de Ríos sobre Quintero, dejando en claro que ha sido su referente.

