Richard Ríos habló por primera vez de James luego de la molestia que tuvieron en la Selección Colombia 

Con sinceridad y respeto, Richard Ríos se refirió por primera vez a James Rodríguez luego del momento de tensión en la Selección Colombia.

Por Julio Montenegro

La Selección Colombia logró clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero por segunda fecha FIFA consecutiva se volvió a cuestionar la unión del vestuario. En esta ocasión, fueron Richard Ríos y James Rodríguez los protagonistas de una polémica que parece estar aclarada.

Luego de aquel antecedente que sigue dejando muchas dudas sobre si hubo o no un cara a cara entre Jhon Jáder Durán y el entrenador Néstor Lorenzo con la intervención de James y Jefferson Lerma, el ’10’ no pudo ocultar la molestia con Ríos en plena victoria contra Bolivia.

Una mano al aire alegando y un “¿por qué se va así? La put… que lo parió” de parte de James Rodríguez dejó en evidencia la molestia que tuvo con Richard Ríos porque el volante no esperó a sus compañeros en el centro del campo de juego y se fue primero al vestuario de la selección colombiana cuando terminó el primer tiempo contra Bolivia.

Desde aquella molestia que se dio en plena victoria de Colombia 3-0 contra Bolivia que terminó asegurando el cupo directo al Mundial 2026, no se había conocido ninguna declaración de Ríos y James hablando uno del otro. Sin embargo, esto ya pasó, y el volante de primer línea dejó en claro que todo parece estar bien entre dos de las figuras de la ‘Tricolor’.

Las primeras palabras de Ríos sobre James tras la molestia que tuvieron en la Selección Colombia

La cuenta de Instagram de la Conmebol publicó una serie de preguntas rápidas que le hizo Juanfer Quintero a Richard Ríos y cuando le preguntó por el gol de Colombia en los mundiales que más gritó llegaron las palabras que dejaron en claro que se mantiene el respeto con James Rodríguez a pesar de la molestia que tuvieron en la selección. El de James contra Uruguay (Brasil 2014) y el tuyo (Quintero) por debajo de la barrera (vs. Japón en Rusia 2018)”, respondió Ríos.

No es James Rodríguez: Richard Ríos reveló quién es su ídolo en la selección

Luego de asegurar la clasificación al próximo Mundial, Ríos sorprendió al revelar que su ídolo en la Selección Colombia no es James Rodríguez: “Es un privilegio jugar con el diez. Jugar con el ídolo mío que es Juan Fernando Quintero. Todos los días le doy las gracias por estar conmigo y a Dios por tenerme jugando con él. Es una persona que un día veía por televisión y ahora lo tengo acá”.

