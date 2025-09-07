Santiago Arias es uno de esos jugadores que pocas veces aparecen en los titulares, pero su importancia dentro de la Selección Colombia es incuestionable. Ya es su tercer Mundial con el combinado nacional, siempre enfocado en lo deportivo, cero escándalos, un profesional ejemplar. Su carrera ha sido sólida en el fútbol internacional y ha sido fundamental.

En el partido contra Bolivia, Arias tuvo un partido correcto. Fue quien asistió a James Rodríguez en el gol que abrió el marcador. Además de defender, también se proyectó en ataque. Su presencia dio equilibrio y confianza por la banda derecha.

“Rinde más que una caja de arroz chino”, el jugador silencioso de la Selección Colombia que es exaltado

En lo futbolístico, el lateral derecho se ha caracterizado por no dar un balón por perdido, sudar siempre la camiseta y conectarse bien con sus compañeros. Defiende con orden, entrega bien los pases y entiende cuándo es necesario sumarse al ataque. Su juego silencioso, sin lujos innecesarios y con la intención siempre de ayudar.

Su regreso a la Selección tiene un valor especial tras la grave lesión sufrida en el estadio Metropolitano, muchos pensaron que su carrera con la Selección había terminado, pero Arias nunca dejó de luchar, se mantuvo en forma y esperó pacientemente una nueva oportunidad.

Por eso, en medio de nombres más mediáticos, Santiago Arias se consolida como el jugador silencioso pero indispensable. Rinde siempre más de lo esperado, aporta seriedad, jerarquía y compromiso, y demuestra que en la Selección Colombia hay futbolistas que, sin ser el foco de los titulares, es un factor fundamental.

BARRANQUILLA, COLOMBIA – SEPTIEMBRE 04: Santiago Arias – Foto de Gabriel Aponte/Getty Images)

Incluso en redes sociales ya lo han empezado a notar. “Rinde más que un arroz chino”, se lee en varias publicaciones. Además, de “cumplidor y ejemplo para los demás”. Seguramente contra Venezuela será suplente de Daniel Muñoz, pero es casi seguro que jugará el Mundial 2026.