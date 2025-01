Sale a la luz una conversaión de Richard Ríos con Néstor Lorenzo: “Quedé muy triste”

Richard Ríos se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la Selección Colombia, pero el estreno del mediocampista en el combinado nacional no salió según lo esperado. El jugador ha revelado el mal momento que pasó con Néstor Lorenzo en su primera convocatoria.

Publicidad

Publicidad

Está claro que Richard Ríos se perfila a ser uno de los referentes de la Selección Colombia para los próximos años. Sin embargo, la primera convocatoria no trae buenos recuerdos al jugador de Palmeiras, habiendo pasado un momento desagradable con el seleccionador.

ver también ¡Imparable! Richard Ríos le dio la victoria Palmeiras con un golazo

En una entrevista con TV Palmeiras Sportingbet, Ríos reveló que llevó a su familia a Barranquilla para que vieran su debut con la camiseta cafetera. Sin embargo, Néstor Lorenzo le comunicó que no formaría parte del plantel y que debía ver el partido desde las tribunas.

La conversación de Richard Ríos con Néstor Lorenzo

“El primer juego con Colombia gasté mucho dinero para llevar a toda mi familia de Medellín a Barranquilla. Fueron unas 20 personas de mi casa y apenas me daban ocho boletas, pero qué emoción tan linda” relató Richard Ríos sobre su primer llamado a la Selección.

Publicidad

Publicidad

Fue en ese momento que Néstor Lorenzo le informó que iría a la tribuna. “Dije: ‘no es posible’. Mi familia estaba allá encima, yo tenía imaginado mi estreno, pero no, me dijo ‘vas a la tribuna’. La tristeza del momento fue gigante, pero bueno, acepté apoyar desde la tribuna porque si estoy triste, transmitiré eso a mis compañeros“.

“Me puse bravo porque a nadie le gusta perderse un partido, pero hace parte de la vida. Me quedé muy triste por suerte ganamos, pero yo me dije: Si yo estoy haciendo cosas buenas y estoy en la Selección, el entrenador me dice que lo estoy haciendo bien y no fui ni al banco, entonces me está faltando alguna cosa. Puede ser en el campo, fuera del campo, como persona, yo trato de formarme como un todo. Ahí fui viendo qué tenía para mejorar y ya para el siguiente duelo, contra Chile, fui para el banco” concluyó.

Publicidad