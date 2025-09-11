Ni James pudo pararlo: Esto pasó con Dayro Moreno en el camerino de la Selección Colombia

Una de las grandes anécdotas que dejó la última doble jornada de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 fue la energía que trajo Dayro Moreno a la Selección Colombia, y cuando parecía que se había visto todo sobre su regreso a la ‘Tricolor’, salió a la luz lo que pasó con el delantero en el camerino.

Moreno volvió a la selección colombiana luego de nueve años sin ser convocado. La primera oportunidad de llegar a cuatro goles con la ‘Tricolor’ la tuvo en la victoria contra Bolivia por 3-0, pero en los 8 minutos que jugó no tuvo tiros al arco.

Llegó la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y Dayro Moreno volvió a estar disponible en el banco de suplentes. En esta ocasión, el final de la historia fue otra, el máximo goleador colombiano en la historia del fútbol no vio un solo minuto en la goleada a Venezuela. Sin embargo, se reveló el video perfecto que resumió lo que significó un nuevo paso por la Selección Colombia.

Esto pasó con Dayro Moreno en el camerino de la Selección Colombia

Dayro Moreno volvió a la Selección Colombia tras 9 años. (Foto: Getty Images)

Lejos de molestarse por los pocos minutos que jugó en la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, salió a la luz que Moreno, una vez más, contagió a todo el camerino de Colombia con su famoso canción: “Dayro Moreno, Dayro Moreno… Hay goles pa los nenes, hay goles pa las nenas”. ¡Ni James Rodríguez pudo pararlo! Aunque el video revelado sostiene que el baile del delantero fue después de la goleada 3-6 contra Venezuela, por las fotos en los cubículos de los jugadores se evidencia que el festejo se dio en el vestuario de la ‘Tricolor’ en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, tras el triunfo vs. Bolivia.

La competencia que tiene Dayro Moreno para ir con Colombia al Mundial 2026

Bajo la premisa que el entrenador Néstor Lorenzo llevaría a tres delanteros ‘9’ en la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la competencia que tendría Dayro Moreno para unirse a Jhon Córdoba y Luis Suárez serían Jhon Jáder Durán y Rafael Santos Borré.

