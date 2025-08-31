La Selección Colombia se enfrentará contra Bolivia y Venezuela por las dos últimas jornadas de la Eliminatoria, en donde deberá sumar solamente un punto para asegurar su clasificación al Mundial del 2026, es por esto que hay mucha confianza en que el equipo irá a la cita orbital, por lo que se empiezan a hacer preparativos para ello.

Desde hace algunas semanas, se conoció que para la Copa del Mundo, la ‘tricolor’ estrenará nueva indumentaria, como se hace cada vez que ha participado en los Mundiales, razón por la que había mucha expectativa en los hinchas colombianos por conocer cuál será la nueva piel del equipo que dirige el entrenador Néstor Lorenzo.

Pues el portal especializado en dar a conocer cómo serán los nuevos lanzamientos en indumentarias en el fútbol mundial, Footy Headlines, dio a conocer la nueva camiseta que tendrá la Selección Colombia y que usará en el Mundial del 2026, prenda que tendrá un homenaje al escritor Gabriel García Márquez.

“Lo que hace única a la camiseta de Colombia para el Mundial de 2026 es un estampado de mariposas único, que rinde homenaje al escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez. Las mariposas amarillas, que simbolizan la esperanza, el cambio y el amor, aparecían con frecuencia en sus obras”, indicaron en Footy Headlines.

Foto: Footy Headlines.

¿Cuándo será lanzada la nueva camiseta de la Selección Colombia?

La camiseta principal tendrá un fondo amarillo vibrante con detalles en azul para conformar los tonos de la bandera de Colombia, teniendo un estilo clásico, como lo es el logo de la marca patrocinadora y que realiza la prenda. La nueva ‘piel’ de la ‘tricolor’, será lanzada en el mes de noviembre del 2025, fecha en la que podrán los hinchas empezar a adquirirla con un valor aún por conocer.

